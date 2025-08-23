Fermo amministrativo, da oggi non è più un problema | Puoi cancellarlo in maniera gratuita: ecco il trucco salva-portafoglio

Il fermo amministrativo della propria auto è uno dei problemi più avvertiti dai cittadini. Esiste però lo strumento legale per cancellarlo

Quando un qualsiasi tipo di veicolo subisce un fermo amministrativo si entra in un autentico incubo burocratico quasi senza via d’uscita. L’auto in questione non può più circolare e spesso i debiti che lo hanno causato sembrano insormontabili.

Molti cercano scorciatoie più o meno improbabili che non portano ad alcun risultato concreto: esistono invece un paio di opzioni definite non a caso “trucchi legali” che permettono di superare il problema in modo lecito, senza incorrere in sanzioni.

Il primo e al tempo stesso il più dibattuto è la possibilità di vendere un’auto con fermo amministrativo. La legge parla in proposito con molta chiarezza e in effetti ci racconta che non si può fare.

C’è però il trucco che ci consente di vendere l’auto senza violare la normativa vigente. In linea generale non si può vendere l’auto con il fermo amministrativo registrato al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Come eludere il fermo amministrativo della nostra auto

Tuttavia prima della registrazione del fermo, l’ente di riscossione invia una notifica che concede 30 giorni per pagare il debito. In questo lasso di tempo il fermo non è ancora effettivo e non risulta nel PRA. Se si vende l’auto in questi 30 giorni l’operazione è legale. Il nuovo proprietario però eredita il debito e il fermo verrà registrato a suo carico. Un’operazione eticamente discutibile, ma legalmente valida.

Il secondo e più solido “trucco” è l‘utilizzo della Legge sul Sovraindebitamento. Questa normativa è stata pensata per aiutare persone e piccole imprese che non riescono a far fronte ai propri debiti. Se il tuo debito è troppo grande e non puoi più pagarlo, puoi avviare una procedura di sovraindebitamento. Questa procedura blocca tutte le azioni esecutive dei creditori, compreso il fermo amministrativo.

La Legge sul Sovraindebitamento è un’ancora di salvezza

Per accedere a questa legge devi dimostrare di trovarti in una situazione di “crisi” o “insolvenza“, ovvero che i tuoi debiti sono più alti del tuo reddito e del tuo patrimonio. Il procedimento, gestito da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), può portare a diverse soluzioni: un piano di ristrutturazione del debito, un accordo con i creditori o la liquidazione del patrimonio.

L’uso di questa legge non solo blocca il fermo amministrativo, ma ti permette anche di affrontare in modo strutturato tutti i tuoi debiti, inclusi quelli con l’Agenzia delle Entrate. È una soluzione legale e definitiva che ti permette di “ripartire da zero”, liberandoti dal peso del debito e dalle sue conseguenze, come il fermo amministrativo.