Lo chiamano il “Sosia di Netflix” | La differenza è che non costa nulla: film, serie tv e documentari completamente gratis

Addio al salasso mensile di Netflix, adesso c’è il suo clone che ti fa vedere tutto quello che vuoi gratuitamente.

Per tutti gli amanti del piccolo schermo è arrivata la novità che stravolgerà la vita di chiunque, perché adesso puoi vedere tutto quello che desideri senza tirare fuori un centesimo.

Se non vuoi pagare nulla per guardare la tv, devi rimanere senza alcun tipo di abbonamento extra ma devi anche sottostare al palinsesto previsto dai vari canali.

Invece, se vuoi goderti i tuoi film e le tue serie televisive preferite come e quando vuoi scegliendo tra le varie proposte sei costretto ad abbonarti ad alcune piattaforme di streaming come Netflix.

Tuttavia, non tutti possono permettersi il costo aggiuntivo che tale opportunità richiede ogni mese e così in molti rinunciano alle loro passioni. Ma ora non più, perché c’è un modo per guardare tutto gratis.

Al posto di Netflix

Stiamo parlando di un metodo del tutto legale, quindi non temere che io ti proponga ti guardare o scaricare illegalmente da internet contenuti video. È un metodo sicuro e utilizzato già da milioni di utenti, dal momento che hai gli stessi servizi di Netflix ma senza il suo fastidioso salasso mensile. Alcuni potrebbero definire questa nuova soluzione come il Sosia di Netflix, ma gratuito.

Per poter attingere a questa nuova soluzione, però, hai bisogno di alcuni strumenti necessari per potervi accedere. Secondo quanto riportato dal sito game-experience.it, questa piattaforma di streaming FAST è statunitense e soprattutto gratuita. Per poterla utilizzare puoi usufruire di internet, iOS, Android, Xbox e Smart TV. La soluzione che ti cambia la vita ha un nome ed è Pluto TV.

Il suo degno rivale

Questa piattaforma streaming FAST è di proprietà di Paramount Streaming e chiunque abbia gli strumenti sopracitati può usarla liberamente. Pluto TV non richiede una sottoscrizione a nessun abbonamento ed è completamente gratuita. Questa piattaforma streaming offre un servizio di video on demand e una sezione di canali a tema per emulare quelli classici della televisione.

Ovviamente, Pluto TV ha anche qualche spot pubblicitario ma dal momento che si tratta di una piattaforma streaming del tutto gratuita questo piccolo neo era necessario. Stando a quanto si legge sul sito game-espercience.it, i dati di gennaio 2023 mostravano 79 milioni di utenti attivi mensilmente su Pluto TV. Questo servizio è disponibile quasi in tutta l’Europa Occidentale, compresa l’Italia, in America e in Australia e ogni luogo ha la sua programmazione specifica.