Mediaset, colpo da 90 firmato Pier Silvio | Una colonna portante della Rai passa al Biscione: annuncio ufficiale

Ennesima rivoluzione in casa Mediaset dove il presidente Pier Silvio Berlusconi ha preso una decisione clamorosa per la prossima stagione

Se non è l’ennesima rivoluzione dei palinsesti, poco ci manca. Il presidente e amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, ha sorpreso ancora una volta pubblico e addetti ai lavori grazie ad alcune scelte innovative e di rottura.

Il numero uno del colosso televisivo fondato da papà Silvio ormai quasi mezzo secolo fa non è nuovo del resto a prendere decisioni sorprendenti e a volte anche discusse. Due anni fa, ad esempio, fece scalpore il licenziamento in tronco di Barbara D’Urso.

La celebre conduttrice nonostante il successo di ‘Pomeriggio Cinque’ fu messa alla porta dall’oggi al domani da Pier Silvio a causa di uno stile e dei contenuti della trasmissione considerati troppo inclini al trash.

Un’altra sorpresa aveva in serbo quest’anno il numero uno di Cologno Monzese in occasione della presentazione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva. Una notizia che all’interno dell’azienda del Biscione ha lasciato tutti a bocca aperta.

Mediaset, le scelte di Pier Silvio Berlusconi spiazzano

Ha fatto discutere ad esempio l’assenza nei nuovi palinsesti della giornalista e conduttrice Myrta Merlino, che Berlusconi jr aveva fortemente voluto proprio al posto di Barbara D’Urso alla conduzione di ‘Pomeriggio Cinque‘.

“Per Myrta – ha precisato il numero uno di Mediaset – non si tratta assolutamente di una bocciatura. Non appena troveremo un progetto adatto alle sue qualità, crediamo entro breve tempo, tornerà in conduzione“.

Il colpo a sorpresa di Berlusconi jr spiazza tutti

La vera e più importante novità della prossima stagione televisiva di Mediaset riguarda il ritorno in grande stile della ‘regina’ delle conduttrici e showgirl: Piero Silvio è infatti riuscito a strappare alla RAI nientemeno che Simona Ventura. La presentatrice emiliana sarà il fiore all’occhiello dei nuovi palinsesti: a lei Pier Silvio ha affidato il compito di riportare in alto il reality più antico d’Italia, il Grande Fratello.

La Ventura, che in passato aveva già lavorato nella TV del Biscione, ha accettato questa nuova sfida con particolare entusiasmo. Del resto dopo aver interpretato al meglio il ruolo di opinionista nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi era quasi inevitabile che per lei si spalancassero le porte della conduzione di un programma di primo piano. Simona Ventura dovrà dunque risollevare le sorti del Grande Fratello, Pier Silvio è convinto che ce la farà.