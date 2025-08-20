Lavatrice, evita i 30 e i 40 gradi | 9 persone su 10 commettono questo errore: ecco perché gli esperti le sconsigliano

Per ottenere un bucato perfetto o quasi la temperatura della lavatrice dev’essere superiore ai 40 gradi. Guai a commettere questo errore

Il bucato in lavatrice è una delle attività più frequenti e al tempo stesso più importanti della nostra vita domestica quotidiana. Non tutti sanno però che nel momento in cui andiamo a riempire la lavatrice non possiamo inserire le stesse temperature per ogni tipo capo d’abbigliamento.

Faccia l’esempio degli asciugamani, forse la parte della biancheria che si lava più spesso e con maggiore frequenza. Ebbene, spesso e volentieri si commette un errore che rischia di compromettere l’igiene e la morbidezza dei tessuti.

L’errore in questione consiste nel lavarli a temperature troppo basse. Si tratta di un’abitudine che per quanto possa sembrare una scelta ecologica o un modo per preservare i colori, è in realtà un’azione da evitare.

Il motivo principale per cui gli asciugamani non andrebbero lavati a basse temperature è l’eliminazione dei germi e dei batteri. Gli asciugamani a causa della loro funzione entrano in contatto con la nostra pelle, che ospita una moltitudine di microrganismi.

Il problema dei germi e dei batteri

Inoltre l’ambiente umido in cui vengono lasciati (ad esempio in bagno) è l’habitat ideale per la proliferazione di funghi e batteri. Lavare a 30 o 40 gradi non è sufficiente per uccidere questi agenti patogeni. I batteri, come la Candida e l’Escherichia coli, non solo sopravvivono, ma possono anche contaminare altri capi presenti nel cestello, rendendo il lavaggio inefficace e potenzialmente dannoso per la salute.

La scienza ci conferma che la temperatura minima efficace per l’eliminazione della maggior parte dei batteri è di 60 gradi. Le alte temperature infatti agiscono come un potente disinfettante, eliminando in modo efficace germi, funghi e acari della polvere.

La soluzione ideale è il lavaggio a 60 gradi

Un lavaggio a 60 gradi inoltre, aiuta a sciogliere meglio i residui di sapone e di detersivo che possono accumularsi tra le fibre, rendendo gli asciugamani più morbidi e profumati. Se temi per i colori l’unica eccezione potrebbe essere per asciugamani molto scuri o con stampe delicate.

In quel caso si può optare per un lavaggio a 40 gradi con l’aggiunta di un additivo igienizzante, ma la soluzione ottimale resta quella di optare per cicli separati. La prossima volta che caricheremo la lavatrice con gli asciugamani dovremo ricordare come una temperatura di 60 gradi non sia solo un consiglio per la pulizia, ma una regola fondamentale per la salute e l’igiene.