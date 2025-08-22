Pasta, scoperta agghiacciante | Questo celebre marchio usa la FARINA DI GRILLO: al 90% l’hai mangiata anche tu

Sulle tavole degli italiani albergano i grilli tritati e usati come farina per preparare la pasta che sicuramente avrai mangiato anche tu.

L’innovazione in cucina è un passo che si fa sempre più spesso e se fino a qualche anno fa il dilemma era tra prodotti di origine animale e vegetale, adesso arrivano quelli di origine entomologica.

Di recente si è discusso molto di prodotti tipici preparati con la farina di insetti, soprattutto grilli, e ora la pasta ai grilli è sul mercato.

La farina di grilli è ampiamente usata e sugli scaffali dei supermercati e nei ristoranti più in della tua città puoi trovare piatti preparati con la farina di insetti.

Si tratta di un ingrediente nuovo e piuttosto caro, quindi se lo possono permettere in pochi. Tuttavia, di sicuro avrai mangiato anche tu la pasta ai grilli senza nemmeno saperlo.

Dieta agli insetti

Secondo quanto si legge sul sito ilgiornaleditalia.it, la pasta preparata con farina di grilli è già in alcuni supermercati ed è 100% Made in Italy. Questo prodotto è stato messo sul mercato da un’azienda di Scalenghe, Torino, che si chiama Italian Cricket Farm. Vengono prodotti diversi tipi di pasta, dagli spaghetti agli gnocchi fino alla pasta corta. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

L’amministratore delegato Ivan Albano ha affermato che la pasta preparata con la farina di grilli costa quattro volte tanto quella più tradizionale e la sua farina ha un prezzo di 30€ al chilo. Si tratta, infatti, di un prodotto che possono permettersi in pochi e che sarebbe più adatto agli sportivi perché ricco di proteine.

Si mangiano insetti senza saperlo

La farina di grillo è sì costosa ma dal momento che crea una pasta più scura del normale, si potrebbe scambiare per della pasta integrale. Così tu credi di comprare un tipo di pasta e invece ti porti a casa e mangi quella fatta con gli insetti. Attenzione, però, perché come riporta il sito ilgiornaleditalia.it l’ad Ivan Albano ha anche dichiarato che il marchio Italian Cricket Farm è ben visibile sui pacchi di pasta.

Tuttavia, è saltata fuori anche un’altra novità che nessuno si sarebbe mai aspettato di sentire. Sempre Ivan Albano ha affermato che mangiamo gli insetti a nostra insaputa anche mentre beviamo uno spritz. Infatti il colorante rosso di questa bevanda è fatto con derivanti della cocciniglia. Pare proprio che in futuro si mangeranno più insetti che piante, ma gli animalisti che tanto lottano per evitare i prodotti di origine animale non hanno nulla da dire? D’altronde, anche i grilli sono esseri viventi.