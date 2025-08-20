Te lo ricordi Ciccio di Un medico in famiglia? All’epoca era un ragazzino, oggi ha quasi 40 anni: ecco com’è diventato

Ti sei mai chiesto come sia diventato Ciccio di Un Medico in Famiglia? La risposta ti lascerà senza parole!

Un Medico in Famiglia con Lino Banfi, è stata indubbiamente una delle serie tv più amate e seguite della nostra televisione. Se anche te sei un inguaribile nostalgico e ti stavi chiedendo che fine abbiano fatto i protagonisti della fiction, eccoti svelato come è diventato oggi Michael Cadeddu, nonché il mitico Ciccio!

Adesso anche lui è un uomo a tutti gli effetti e la sua vita ha preso una piega un po’ differente rispetto a qualche anno fa!

Le vicissitudini della famiglia Martini, guidata dal dottor Lele Martini e l’iconico nonno Libero (interpretato appunto da Lino Banfi), hanno accompagnato gli italiani per dieci lunghe stagioni. Ancora oggi in molti sognano un ritorno della fiction, come quello che è stato annunciato per un altro cult della televisione italiana: i Cesaroni. Nonostante al momento non sia ancora stato confermato niente, i fan della serie sono comunque rimasti legati ai vari personaggi.

Ma che fine ha fatto il piccolo Ciccio? Adesso te lo spieghiamo noi!

Che fine ha fatto Ciccio di Un Medico in Famiglia

Ciccio Martini era il secondo genito di Lele e fratello di Maria e Annuccia. All’inizio era un bambino dolce e un po’ ingenuo, amato da tutti quanti per la sua simpatia genuina. Nel corso delle stagioni però, Ciccio è diventato un adolescente a tutti gli effetti e la sua storia con Miriam ha entusiasmato moltissimo i fan della trasmissione. In queste ultime settimane, Michael Cadeddu è tornato al centro dell’attenzione mediatica e sui social sono cominciate a circolare delle sue foto di adesso. L’attore ha infatti ormai quasi quarant’anni e non è più il ragazzino che faceva impazzire le adolescenti della nostra nazione.

La sua carriera ha preso una piega diversa e l’uomo ha deciso di intraprendere un percorso basato sullo sport.

Che lavoro fa adesso Michael Cadeddu

Attualmente, secondo alcune fonti, Michael abita in Germania, dove esercita a 360° la sua professione da fantino. L’ex attore ha infatti deciso di seguire le orme del padre Pietro, anche lui fantino e nel 2002 ha iniziato ufficialmente la sua carriera equestre. Tra le sue vittorie più prestigiose, c’è quella alle Oaks d’Italia con la sua cavalla Nepal. Michael ha anche trovato la sua dolce metà: Valentina Stefutti, anche lei amazzone professionista e appassionata di cavalli.

Insomma, nonostante Michael abbia lasciato alle spalle la sua carriera nel mondo dello spettacolo, Ciccio rimarrà comunque per sempre nel cuore di tutti quanti.