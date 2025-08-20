“SARÀ L’ULTIMA STAGIONE”: Don Matteo, l’annuncio gela il pubblico | Hanno deciso di chiuderla qui

Una delle serie televisive più amate dai telespettatori è senza dubbio Don Matteo, ma c’è una novità che i fan non hanno affatto gradito

È stata ed è tutt’ora una delle serie televisive più longeve e e maggiormente amate dai telespettatori italiani. Parliamo di “Don Matteo”, che va regolarmente in onda da un quarto di secolo. È un record assoluto nella storia della TV italiana.

Soltanto ‘Un posto al Sole‘ che è comunque una sitcom e non una serie strutturata ad episodi della durata di almeno 50 minuti, può considerarsi più longeva. Sta di fatto che le avventure del simpatico parroco interpretato da Terence Hill hanno realizzato record di ascolti ancora oggi ineguagliati.

Nelle ultime stagioni però, complice l’età avanzata del noto attore italiano conosciuto in tutto il mondo per lo straordinario sodalizio artistico con il suo grande amico Bud Spencer, gli autori hanno preso la giusta decisione di sostituire Terence Hill.

Al suo posto è stato chiamato Raoul Bova, l’attore romano protagonista proprio quest’estate di uno scandalo legato ad alcune chat private e al presunto flirt con una ragazza di 23 anni diventati di pubblico dominio.

Don Matteo, quanti cambiamenti: fan spiazzati

Bova sullo schermo è diventato Don Massimo, parroco molto più giovane del suo predecessore ma impegnato esattamente come lui in delicate vicende umane e in intricati casi giudiziari. Nonostante il cambiamento epocale, la 13/a stagione ha riscosso un grande successo sia in termini di ascolti che di critica.

Per ciò che riguarda la 14/a stagione invece, oltre a un ritorno virtuale di Terence Hill comparso grazie ad alcune immagini d’archivio, alcune altre novità sono andate in scena. In particolare qualche cambiamento significativo all’interno del cast.

Don Matteo, chi è andato e chi è rimasto

Si è infatti assistito all’uscita di scena di alcuni personaggi storici della serie: Nino Frassica che interpreta il maresciallo Cecchini è rimasto ed è tutt’ora una colonna portante di ‘Don Matteo’, ma il suo braccio destro ha lasciato la serie. Parliamo della brava attrice Maria Chiara Giannetta che ha dato vita al personaggio del capitano Anna Olivieri.

Il suo posto è stato preso da Eugenio Mastrandrea, che ha indossato con successo i panni del capitano Diego Martini. La 14/a stagione di Don Matteo è riuscita comunque, al netto dei cambiamenti avvenuti all’interno del cast, a conservare intatto l’affetto e l’interesse del pubblico. E non è un traguardo che tutte le serie televisive riescono a centrare.