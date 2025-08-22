Ultim’ora, CALCIO IN TV A COSTO ZERO | Hanno creato un canale apposito: non dovremo più sborsare un euro

È il sogno di milioni di tifosi e appassionati di calcio, quello di assistere in TV alle partite della propria squadra senza spendere un euro

Arriva il calcio gratis in televisione. Non è un sogno né una boutade da dare in pasto a milioni di appassionati del gioco più bello del mondo. Non stiamo parlando però di DAZN, che anzi ha già comunicato il listino prezzi per la nuova stagione.

La piattaforma streaming anglo-italiana è titolare dei diritti di tutte le gare del campionato di Serie A per i prossimi anni e non ha la minima intenzione, almeno in questo momento, di abbassare i prezzi degli abbonamenti.

Il sogno di ogni tifoso di calcio sta per diventare realtà, almeno per quanto riguarda il campionato tedesco. L’accesso gratuito a partite di alta qualità non è più un miraggio, grazie a una mossa strategica della piattaforma di streaming Pluto TV.

La notizia è di quelle che fanno esultare tutti gli appassionati del pallone: è stato infatti aggiunto un nuovo canale, chiamato DFB Play, interamente dedicato al calcio tedesco, completamente gratuito.

Il calcio in TV è gratis, ecco tutti i dettagli

Pluto TV è una piattaforma AVOD (Advertising-Based Video on Demand), che si basa cioè su un modello di business che prevede la trasmissione di pubblicità a fronte di un servizio totalmente gratuito per l’utente. Questa scelta sta rivoluzionando il modo di fruire dei contenuti, rendendo accessibili a tutti film, serie TV e, da oggi, anche lo sport di alto livello.

Il nuovo canale DFB Play offre una programmazione ricchissima per gli amanti del calcio. Verranno trasmesse in diretta alcune partite dei campionati giovanili e di quelli femminili, ma non solo. Il vero punto di forza sono le partite d’archivio della nazionale tedesca, la leggendaria Mannschaft. Si potranno rivedere i momenti salienti delle Coppe del Mondo vinte, le partite storiche e le gesta dei campioni che hanno scritto la storia del calcio tedesco.

Tutto il calcio a portata di Click

Questa iniziativa di Pluto TV è un segnale forte e chiaro al mercato delle pay-tv. L’azienda dimostra che è possibile offrire contenuti sportivi di qualità senza dover per forza imporre un abbonamento. Il modello di business basato sulla pubblicità, seppur con qualche interruzione durante la visione, rende lo sport accessibile a un pubblico più vasto, democratizzando un settore che per anni è stato appannaggio solo di pochi.

L’operazione non solo fa felici i tifosi ma rappresenta anche un’opportunità di crescita per lo stesso calcio tedesco, che avrà una vetrina più ampia e un pubblico più vasto, con la possibilità di farsi conoscere anche al di fuori dei confini nazionali.