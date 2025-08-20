Ultim’ora Bancomat, addio commissioni: la nuova legge è entrata in vigore | Potremo prelevare in qualsiasi banca

Stop alle commissioni da pagare in caso di prelievo al Bancomat. La decisione è ufficiale e milioni di correntisti possono esultare

Lo stop è definitivo. Risparmiatori e correntisti possono dire finalmente addio alle commissioni da pagare ogni qual volta si prelevano dei soldi al Bancomat. Questa notizia, accolta con particolare soddisfazione da milioni di persone, è diventata ufficiale.

Purtroppo però non in Italia dove a partire dallo scorso 28 giugno sono entrate in vigore nuove disposizioni che in molti casi hanno portato a un aumento delle commissioni sui prelievi Bancomat.

Una notizia che di certo non può aver fatto piacere ai tanti che da decenni sono soliti prelevare il proprio denaro agli sportelli ATM. La piacevole novità riguarda invece un altro Paese dell’Unione Europea.

Un Paese molto vicino a noi da parecchi punti di vista che ha deciso diversamente da noi di imboccare una direzione diametralmente opposta a quella seguita dall’attuale Governo italiano. Una decisione molto più vicina ai bisogni dei cittadini.

Bancomat, stop alle commissioni sui prelievi

Parliamo della Grecia, che ha appena azzerato i costi per i prelievi di contante dando una notizia inaspettata e molto positiva ai propri cittadini e ai numerosi turisti. Questa mossa si inserisce in un quadro economico e politico molto più ampio. Dopo anni di crisi e di pesante austerity che hanno imposto ai cittadini sacrifici notevoli, il governo greco ha deciso di dare un segnale concreto di ripresa e di attenzione alle esigenze della popolazione.

L’abolizione delle commissioni Bancomat non rappresenta solo un sollievo economico ma anche un gesto simbolico, un segno di fiducia nella stabilità del sistema bancario e di supporto all’economia reale. La decisione del governo greco avrà un impatto significativo su diversi fronti.

L’impatto significativo dell’addio alle commissioni

L’azzeramento dei costi renderà più accessibile l’utilizzo del contante che in Grecia continua a essere un mezzo di pagamento molto diffuso, soprattutto nelle piccole isole e nelle aree rurali. La Grecia è una delle mete turistiche più popolari al mondo e l‘abolizione delle commissioni sui prelievi Bancomat rappresenta un grande vantaggio per i viaggiatori stranieri che non dovranno più preoccuparsi dei costi aggiuntivi, rendendo il soggiorno ancora più conveniente e piacevole.

Questa iniziativa, in netto contrasto con le politiche adottate da altri Paesi europei, solleva un dibattito interessante. L’Italia in particolare con le sue nuove disposizioni, si trova a fare i conti con un malcontento diffuso. Le nuove regole impongono costi aggiuntivi per i prelievi di contante presso Bancomat di banche diverse dalla propria, con l’obiettivo dichiarato di incentivare l’uso dei pagamenti digitali. Tuttavia questa politica sta penalizzando chi, per necessità o preferenza, continua a usare il contante.