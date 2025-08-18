Codice della Strada, patente e libretto non bastano più: “Salve, mi mostra l’RDV?” | 700€ di multa se non ce l’hai con te

Se guidi senza RDV finisci in guai seri, perché adesso se pecchi di questa cosa gli agenti ti sanzionano per 700 euro.

Le norme presenti all’interno del Codice della Strada cambiano spesso e molte volte vengono modificate per poter aumentare la sicurezza stradale.

L’ultimo aggiornamento consistente si è registrato lo scorso 14 dicembre, ma le novità non finiscono mai.

Adesso le forze dell’ordine possono, e devono, chiederti anche di mostrare loro l’RDV e se non ce l’hai finisci nei guai.

Durante un controllo presso un posto di blocco, gli agenti ti chiedono i soliti patente e libretto ma possono anche domandarti: “Salve, mi mostra l’RDV?”. Meglio se ce l’hai o ti becchi una multa da 700€.

Le regole da rispettare

Mettersi al volante di un qualunque mezzo a motore non è uno scherzo, dal momento che ogni minima distrazione può portare a conseguenze più o meno gravi sia per te che per gli altri utenti della strada. Le regole vanno sapute e devono essere rispettare per poter garantire la sicurezza a tutti. Se sbagli, la conseguenze non tardano a piombarti addosso sottoforma di sanzioni e ritiri del veicolo e/o della patente.

Infatti in base all’illecito commesso puoi essere sanzionato, ma puoi anche finire in galera se hai investito e ucciso qualcuno. In queste ore, molti guidatori sono stati fermati dagli agenti ai tanti posti di blocco collocati per le strade e si sono sentiti chiedere di mostrare loro l’RDV. Davvero in pochissimi sanno di che cosa si tratta e per i tanti impreparati è scattata la pensante sanzione.

Procurati l’RDV

Quando ti metti al volante della tua vettura devi essere certo che tutto funzioni alla perfezione e che tutti i documenti necessari per poter viaggiare in regola siano presenti lì con te. Nel caso in cui un agente ti dovesse fermare per chiederti di mostrargli l’RDV e tu non ce l’hai, la sanzione che ti vedresti piovere addosso oscilla tra i 173 e ai 694 euro. Beccarsi quasi 700€ di multa per non avere l’RDV non è una cosa positiva, soprattutto adesso che ogni centesimo risparmiato è un grande traguardo.

Ai posti di blocco, o comunque quando le forze dell’ordine ti fermano mentre guidi, al 99,9% di chiedono di mostrare loro patente e libretto. Due documenti fondamentali per verificare che il proprietario e il suo veicolo siano in regola. Tuttavia, adesso ti chiedono anche l’RDV ma non tutti sanno cos’è. Si tratta della Revisione Del Veicolo, uno dei tanti aspetti fondamentali per poter guidare in maniera sicura e se non ce l’hai vieni pesantemente multato. Non solo, perché potresti beccarti anche la sospensione della circolazione fino a revisione eseguita.