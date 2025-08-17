“1000€ al giorno per un lettino singolo”: ultim’ora, scandalo in Italia | Le persone comuni non andranno più al mare

Fare le vacanze al mare è diventato un lusso e lo è ancor di più affittare ombrellone e lettino: i prezzi sono arrivati alle stelle.

Le vacanze in Italia sono ormai un lusso. I turisti che raggiungono le principali mete balneari lamentano un aumento spropositato dei prezzi rispetto agli anni precedenti, tanto che ormai si pensa di optare per località fuori dalla penisola.

Nelle ultime settimane è rimbalzata sui social la polemica secondo cui il turismo in Italia sta conoscendo un momento di forte crisi, con spiagge e città semi deserte rispetto agli anni precedenti.

Per molti, la causa è proprio l’aumento dei prezzi: da quelli proposti dalle strutture ricettive fino ai discussi servizi offerti dalle spiagge attrezzate, dove un ombrellone e due lettini hanno raggiunto prezzi esorbitanti.

Le lamentele, in effetti, sembrano trovare riscontro: alcune spiagge offrono la possibilità di affittarli a cifre davvero esagerate che non sono in alcun modo accessibili per l’italiano medio.

Estate con i prezzi alle stelle

Fare una settimana di vacanza in una località italiana può arrivare a costare quasi 1500 euro a persona. Le cifre proposte dalle strutture ricettive e dalle attività commerciali delle mete più gettonate sono aumentate in maniera spropositata: le tariffe degli hotel sono salite del 17% nelle località di mare e fino al 27% in quelle di montagna, mentre anche i ristoranti propongono menù esagerati che hanno spinto molti turisti ad optare per vacanze alternative o soluzioni low cost.

Nelle ultime settimane, sui social, è rimbalzata la polemica relativa l’assenza di turisti in località che, fino allo scorso anno, registravano il pienone nel mese di agosto. Da Rimini e Riccione fino alla Puglia, gli stabilimenti balneari lamentano il poco afflusso di gente, ma i turisti sono insorti puntando il dito contro: i prezzi di ombrelloni e lettini sono altissimi, si parte da un minimo di 30/40 euro fino ad un massimo di 100/200 euro al giorno.

Ombrellone e lettini: prezzi alle stelle

La polemica ha continuato ad animare il popolo della rete, tanto che un utente ha ipotizzato di fissare il prezzo di questi servizi a mille euro. Questi soldi, tuttavia, potrebbero essere utilizzati per incrementare le entrate statali e finanziare eventuali lavori pubblici.

Una provocazione, ma anche un modo che dovrebbe spingere i gestori dei lidi a ripensare al malo modo in cui, fino a pochi anni fa, hanno gestito il turismo, certi di poter guadagnare in tre mesi ciò che, solitamente, si fa in un anno intero di lavoro.