Carta Dedicata a Te, dal 1º settembre arrivano i tagli | “A queste famiglie non spetterà più”: ecco la lista degli sfortunati

Valentina Barbieri 17 Agosto 2025
Donna triste in camera da letto

Donna triste (Canva) Sardegnainblog.it

In arrivo brutte notizie per gli italiani. Una buona fetta delle famiglie non riceverà la Carta Dedicata a Te. Ecco gli sfortunati. 

In una realtà fatta da continui rincari e sempre più famiglie in difficoltà, la Carta Dedicata a Te è sicuramente un importante contributo economico. Tuttavia, proprio in queste ore, una notizia ha tirato giù di morale una buona fetta della popolazione italiana: non tutti riceveranno questo contributo.

Ma ecco nel dettaglio chi verrà tagliato fuori e perché qualcuno dovrà rinunciare a uno degli aiuti più attesi degli ultimi anni.

Bollette alle stelle, spesa alimentare sempre più cara, mutui e chi più ne ha ne metta: per gran parte delle famiglie italiane è diventato praticamente impossibile arrivare a fine mese. In questo scenario, ogni bonus o contributo statale può fare la differenza e permettere alle persone di ‘sopravvivere’ a questa terribile situazione economica. La Carta Dedicata a Te 2025, è indubbiamente uno dei contributi più attesi dalle persone e consiste in una prepagata da 500€ destinata all’acquisto di beni di prima necessità.

Purtroppo però agosto porta con sé cattive notizie e una di queste riguarda proprio questa agevolazione.

Chi dovrà rinunciare alla Carta Dedicata a Te

Il Governo, nelle scorse settimane, ha confermato questa iniziativa ma con i numeri in calo rispetto allo scorso anno. Nel 2024 erano stati stanziati 600 milioni di euro, mentre questa volta il budget scende a 500 milioni. Tradotto? 183.000 famiglie in meno riceveranno questa importante agevolazione. Per rientrare tra i fortunati, nel 2025 bisognerà avere un ISEE inferiore a 15.000€ e almeno tre componenti nel nucleo familiare con residenza in Italia per tutti quanti.

Ad attirare l’attenzione delle persone è stata però la lista degli esclusi che, inutile dirlo, ha lasciato l’amaro in bocca a moltissime persone.

Persona che usa una carta
La Carta Dedicata a Te 2025 (Canva) Sardegnainblog.it

La lista degli sfortunati nel 2025

Non riceveranno questa carta: chi percepisce l’Assegno d’Inclusione, il Supporto Formazione Lavoro, la NASpl o la Carta Acquisti da 40€ al mese. Il calendario è dunque già stato definito e la distribuzione partirà nel mese di settembre, per concludersi poi a ottobre 2025. Bisogna inoltre sottolineare che per ottenerla non servirà presentare nessuna domanda, visto che la selezione sarà automatica grazie alla collaborazione tra INPS, Comuni e Poste Italiane. Chi risulterà idoneo ricevere dunque una comunicazione dal proprio Comune e potrà ritirare la carta in questione direttamente alle Poste (con documento e codice fiscale).

Insomma, quest’anno ci saranno diversi posti in meno e la concorrenza per ottenere la Carta Dedicata a Te è particolarmente alta.