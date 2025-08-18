Italiani in festa, approvata la “SECONDA LIQUIDAZIONE” | Importi fino a 60.000€: per i pensionati è una manna dal cielo

Migliaia di pensionati devono prepararsi a festeggiare. Sono in arrivo per loro importi fino a 60.000€. Ma ecco perché.

Purtroppo si sa, per migliaia di persone nella nostra nazione, la pensione mensile rappresenta un’entrata fondamentale, se non l’unica. E proprio in queste ore, è in arrivo una bellissima notizia che farà saltare di gioia migliaia e migliaia di persone.

Si starebbe parlando infatti di nuovi importi per i pensionati, che potrebbero addirittura raggiungere i 60.000€. Ma eccoti spiegato di cosa si tratta.

Purtroppo gran parte dei pensionati della nostra nazione riceve una somma mensile alquanto bassa e, spesso e volentieri, inferiore a tutte le spese da sostenere ogni mese. Proprio per questo motivo, milioni di persone faticano ad arrivare a fine mese e non riescono neanche a godersi il meritato riposo dopo anni e anni di lavoro. Eppure, non tutti sono a conoscenza della cosiddetta ‘seconda liquidazione’, la quale potrebbe garantire un’entrata in più nelle tasche dei pensionati.

Ecco dunque nel dettaglio di cosa si tratta e perché, proprio in queste ore, non si sta parlando praticamente d’altro.

Cosa è avvenuto ad alcuni pensionati della nostra nazione

Purtroppo, spesso e volentieri, l’INPS può calcolare un importo inferiore rispetto a quello dovuto. Ed è proprio quello che è accaduto in Toscana, dove due pensionati hanno visto arrivare quella che possiamo considerare come una ‘seconda liquidazione’. Si tratta infatti di un pagamento straordinario di arretrati che, in questo caso, ha superato i 115.000€. Il primo caso, ha visto come protagonista un commerciante del 1954, che non aveva mai riscattato il servizio militare e, inoltre, molti contributi versati non risultavano accreditati (con un totale di 56.000€ di arretrati). Mentre il secondo caso è stato di un pensionato che non sapeva di poter percepire la pensione di reversibilità di entrambi i genitori deceduti (ossia 60.000€ di arretrati).

Questi pagamenti straordinari, tuttavia, possono essere dati da diverse altre motivazioni.

Perché potresti vederti arrivare la ‘seconda liquidazione’

Questi pagamenti vengono definiti come ‘seconda liquidazione’ proprio perché arrivano dopo la prima pensione, a seguito di un ricalcolo dovuto da errori, omissioni o diritti non riconosciuti. Non sono infatti dei casi isolati, visto che in Italia molti pensionati hanno ricevuto cifre importanti semplicemente chiedendo un controllo. Le motivazioni possono essere diverse: reddituali, contributive o familiari. La procedura per ottenere questa ‘seconda liquidazione’, può partire quando il soggetto presenta una domanda di ricostituzione della pensione (ad un patronato o direttamente all’INPS).

Insomma, una semplice verifica potrebbe rappresentare per te una vera manna dal cielo. Senza saperlo potresti avere diritto a decine di migliaia di euro.