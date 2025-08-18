Serdiana, Giochi senza frontiere al via | Iscrizioni aperte per la sfida del 6 settembre al campo sportivo

Serdiana, tutto pronto per i “Giochi senza frontiere”: le iscrizioni partiranno dal 6 settembre al campo sportivo

Nonostante manchino ancora diverse settimane per il grande appuntamento, in quel di Serdiana si respira già aria di festa. Soprattutto in vista di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: stiamo parlando, appunto, dei famosi Giochi senza frontiere.

Una manifestazione che da anni unisce sport, gioco di squadra e puro divertimento in un evento che coinvolge l’intera comunità. L’edizione 2025 si terrà sabato 6 settembre alle ore 19 nel campo sportivo comunale.

Anche se le attività inizieranno già nel pomeriggio, trasformando l’intera area in un grande villaggio del divertimento. Una attività che è stata promossa, a pieni voti, da parte dell’associazione “Il Samaritano“, con il prezioso supporto dell’oratorio della parrocchia di San Salvatore, del Comune di Serdiana e del club “Terzo Tempo”.

Cosa prevede il programma? Una lunga serie di giochi e prove di abilità pensati per tutte le età. Dai più piccoli agli adulti, tutti potranno mettersi in gioco in sfide come: la corsa a ostacoli, la corsa dei conigli, i divertentissimi giochi dei rotoloni e la sempre esilarante sfida di sumo.

Serdiana, tutto pronto per i Giochi senza Frontiere: tutte le info

Ovviamente il format non può che essere preso d’ispirazione allo storico show televisivo “Giochi senza frontiere”, ma con l’aggiunta di molte idee originali e attività pensate per coinvolgere famiglie, gruppi di amici e anche i più competitivi. Cosa fare per iscriversi? Non serve fare altro che accedere tramite il link disponibile sulle pagine social degli organizzatori, dove si trovano anche informazioni dettagliate sui giochi, sulle squadre e sul regolamento.

Come annunciato in precedenza la giornata avrà inizio già dal primo pomeriggio. A partire dalle ore 15.30, sempre al campo sportivo, sarà infatti allestito un Acqua Party con ingresso gratuito, pensato per far divertire grandi e piccini tra giochi d’acqua, scivoli gonfiabili e zone relax. Un’occasione perfetta per rinfrescarsi e socializzare, in attesa della competizione serale.

Serdiana, pronta la nuova edizione dei “Giochi senza Frontiere”

Ancora poche settimane, ma la città di Serdiana è pronta a vivere una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della spensieratezza che, in questo periodo, non può fare altro che bene.

A vincere, infatti, non saranno solamente coloro che arriveranno primi e saranno più veloci degli altri, ma soprattutto coloro che riusciranno a portare, in campo, la gioia di divertirsi. Quella, almeno, è la speranza.