Addio cartelle esattoriali: sotto questa cifra si cancellano in automatico | La nuova regola fa gioire tanta gente

Una nuova regola scatena l’entusiasmo di milioni di contribuenti. Alcune cartelle esattoriali sono sul punto di cancellarsi automaticamente

I contribuenti italiani fanno segnare un punto a proprio favore nel rapporto spesso conflittuale con il Fisco italiano. Un Fisco che molti cittadini percepiscono più o meno da sempre come iniquo e spietato.

In base alle ultime novità in materia una nuova e favorevole prospettiva si staglia all’orizzonte per i contribuenti maggiormente difficoltà con il Fisco. Si tratta di una vera e propria rottamazione di cartelle esattoriali.

In sostanza non tutti saranno obbligati a versare quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate. La manovra che entrerà in vigore nei prossimi mesi serve a favorire in particolare le fasce di reddito meno abbienti della popolazione.

Si tratta nello specifico della cosiddetta “rottamazione quinquies” che dovrebbe produrre una misura del cosiddetto “saldo e stralcio“, una misura pensata per alleggerire il peso delle cartelle esattoriali per le fasce più deboli della popolazione.

Addio alle cartelle esattoriali, in milioni possono esultare

Questo meccanismo permetterebbe di estinguere i debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione versando una percentuale ridotta dell’importo totale, a patto di rispettare specifici requisiti. L’obiettivo è favorire la riscossione di crediti altrimenti difficilmente recuperabili, offrendo ai contribuenti una via d’uscita dall’indebitamento. Ma quali sono le cartelle esattoriali che rientrano in questa potenziale sanatoria?

Il saldo e stralcio dovrebbe riguardare i debiti affidati all’agente della riscossione tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Un arco temporale ampio che include tasse, contributi previdenziali e multe non pagate. La misura non è universale e si rivolge a categorie ben precise di contribuenti. I principali beneficiari sarebbero le persone fisiche e le imprese in condizioni di difficoltà economica.

Cartelle esattoriali addio, i paletti dell’ISEE

In particolare si parla di coloro che hanno un ISEE non superiore a 20.000 euro. In questo caso il debito potrebbe essere estinto versando una percentuale che varia in base al reddito. Le percentuali di saldo variano a seconda della gravità della situazione economica del contribuente, partendo da un minimo del 16% fino a un massimo del 35% del debito. Al contrario gli esclusi sarebbero i contribuenti con redditi più alti e le società non in stato di difficoltà economica.

La logica dietro questa scelta è quella di concentrare l’aiuto su chi ne ha realmente bisogno, evitando che la sanatoria diventi un’opportunità per chi potrebbe pagare per intero il proprio debito. È importante sottolineare che il saldo e stralcio non annulla completamente il debito, ma lo riduce in modo significativo, permettendo ai contribuenti di mettersi in regola con il Fisco.