Panico in Sardegna, stop all’acqua corrente nelle case: “Così moriremo di stenti” | Sconosciuti i tempi di ripristino

Allarme idrico in Sardegna, non c’è più acqua corrente nelle case e gli abitanti si lamentano temendo il peggio per le loro vite.

L’acqua è il bene prezioso più prezioso ed utile per ogni essere vivente e se non stiamo attenti a non sprecarla quando non è necessaria, potremmo andare in contro ad un futuro arido.

Senza acqua la sopravvivenza è praticamente impossibile e la vita sulla Terra terminerebbe nel giro di poco tempo. Ogni essere vivente, dall’uomo agli animali e alle piante ha bisogno di acqua per vivere.

D’altronde, tutti gli esseri viventi derivano dall’acqua ed è quella che ci tiene in vita. Si può resistere diverso tempo senza mangiare, ma l’acqua è fondamentale.

Adesso, però, una delle due isole maggiori dell’Italia è in pericolo perché in Sardegna è stata interrotta l’acqua corrente nelle case senza dare una finestra temporale sul suo ripristino.

Sardegna all’asciutto

Abitare in un’isola è affascinante ma ci sono alcuni problemi che i Comuni fuori dall’isola non riscontrano o lo fanno con molto più tempo. Uno dei maggiori dilemmi è l’acqua e la sua quantità, perché nelle isole è più facile che finisca prima. Tutti gli abitanti del mondo dovrebbe adottare una politica diversa nei confronti dell’acqua e non sprecarne nemmeno una goccia.

Si può fare con semplici accorgimenti come, ad esempio, chiudere il rubinetto quando ti stai lavando i denti o ti insaponi sotto la doccia. Meglio sapere di poter utilizzare qualcosa e risparmiare piuttosto che desiderare di poterla usare ma non farlo perché è assente. In altre parole, usa l’acqua necessaria senza sprecarla perché poi quando ti serve davvero non ce l’hai. Come in Sardegna, dove nelle abitazioni i cittadini aprono il rubinetto e non vedono uscire nulla.

Tempo indeterminato

Senza acqua corrente nelle case non tarderanno frasi come: “Così moriremo di stenti” o simili, dal momento che l’acqua è vita. Questa notizia ha iniziato a circolare dopo un post pubblicato da un utente sulla piattaforma social X che annunciava l’arresto dell’acqua in Sardegna. Nel dettaglio, l’utente ha scritto che in località Rena Majore non c’è più acqua.

Questo perché i livelli dei serbatoi non permettono più di alimentare la rete idrica. Il fatto che ha scosso maggiormente l’ultima frase del post, che afferma che gli operatori Abbanoa di Distribuzione non sanno quanto tempo ci vorrà per ripristinare il servizio. Un episodio del genere durante la stagione estiva non è proprio l’ideale. Non lo sarebbe nemmeno in inverno, ma in estate è ancora più problematico.