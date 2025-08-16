Spazzatura, scatta la tolleranza zero: se sbagli una virgola ti tocca pagare | Multa immediata da 250€

Niente scherzi con l’immondizia, perché anche il più piccolo errore lo paghi caro e amaro. Sanzione da panico o peggio.

Da diverso tempo, ormai, non ci sono più in giro per le strade delle città i grandi bidoni verdi dove potevi buttare qualsiasi cosa.

Sono anni che la spazzatura va differenziata e ogni materiale dev’essere gettato nell’apposito contenitore.

Questo cambiamento deriva da un SOS del nostro pianeta, sempre più inquinato e poco curato che richiede maggiori attenzioni.

Il pensiero green si è espanso a macchia d’olio e adesso tutti rispettiamo delle semplici regole per poterlo salvaguardare. Tuttavia, se sbagli paghi e anche caro.

Immondizia da centinaia di euro

Se nel momento in cui getti il sacchetto della spazzatura sbagli qualcosa, ti vedrai piovere addosso una multa stratosferica. Non puoi commettere nessun tipo di errore, nemmeno il più piccolo, altrimenti sei costretto a pagare una sanzione di 250€. Gli avvisi spediti a casa e il monito del vigile non esistono più, perché se ora sbagli la punizione è immediata e si traduce in una sonora multa.

Questo è quello che è accaduto ad un pensionato che ha sbagliato a riciclare una bottiglia di PET mettendola assieme ad altri oggetti fatti di plastica dura. Questo errore, innocente perché l’uomo non l’ha fatto di proposito, gli è costato una sanzione pari a 250 euro. Se sbagli volontariamente o per ignoranza poco conta, vieni punito lo stesso. Ma il pensionato ha deciso di non pagare la multa subendo un altro tipo di punizione.

O paghi o peggio per te

Secondo quanto riportato dal sito ecograficaclinica.it, il pensionato che si è beccato la multa per l’errore con la spazzatura abita nel cantone di Vaud, in Svizzera. La sanzione è pari a 240 franchi svizzeri, circa 254€, e gli è stata staccata per aver commesso un errore innocente di smistamento rifiuti. Durante l’intervista al quotidiano 20 minutes, Marc-André C. (il pensionato) ha confessato di aver sbagliato per ignoranza. L’uomo pensava si potesse gettare il PET con la plastica dura e invece è stato severamente multato.

Secondo il suo parere, una multa da 240 franchi è piuttosto salata per l’errore commesso, anche perché in Svizzera un’infrazione per aver superato il semaforo rosso ed investito un bambino può costare 250 franchi. Si tratta di due atti illeciti decisamente diversi e per lui è stata un’ingiustizia venire punito economicamente come un pirata della strada. Proprio per questo, l’anziano signore ha preferito trascorrere un giorno in prigione, come propone la multa, piuttosto che pagare.