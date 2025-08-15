730, rimborso in arrivo | Ecco chi sta per riceverlo ad agosto: la lista è stata appena pubblicata

Ecco finalmente quando potrai ricevere il rimborso del modello 730. Agosto riserverà belle sorprese per gli italiani!

Il mese di agosto non porterà con sé solamente ferie e ombrelloni, ma anche bellissime notizie per gli italiani. Per chi ha presentato il modello 730/2025, nelle prossime settimane arriverà finalmente il tanto atteso rimborso. Inutile dire che gli italiani non stanno aspettando altro e qualcuno ha persino messo il countdown.

Ma ecco nel dettaglio cosa accadrà in questi giorni e quale data dovresti segnarti in rosso sul calendario.

Se anche tu hai fatto la dichiarazione dei redditi e ti sei impegnato con il modello 730, allora nelle prossime settimane ci sarà una piacevole sorpresa per te. Gli uffici stanno ormai procedendo a ritmo serrato e i rimborsi Irpef sono già in viaggio da diversi giorni verso i conti corrente e i libretti paga degli italiani. Se anche tu però ti stai chiedendo da giorni: “Quando arriva il rimborso?” forse dovresti continuare a leggere questo articolo per scoprirlo.

In questo modo potrai festeggiare e, perché no, magari concederti anche qualche giorno di relax a fine agosto!

Il rimborso che tutti quanti stanno attendendo

Ad agosto, migliaia di contribuenti vedranno finalmente comparire in busta paga o nel cedolino della pensione, la somma spettante dalla propria dichiarazione dei redditi. Un importo che varierà da caso a caso, calcolato sulla base di detrazioni, deduzioni o trattenute effettuate durante l’anno dal soggetto. L’Agenzia delle Entrate sta già lavorando da tempo per chiudere le pratiche in tempo e l’obiettivo sarà quello di garantire agli italiani dei rimborsi senza alcun tipo di ritardo.

Ma chi riceverà i rimborsi nel mese di agosto? Adesso te lo spieghiamo noi dettagliatamente.

Chi si vedrà arrivare questo denaro

Ecco la parte che interessa di più: non tutti otterranno questo denaro. Ci sono infatti precise finestre temporali in base alle priorità decise dal Fisco. In particolare, il mese di agosto è destinato a chi ha trasmesso la dichiarazione: entro il 31 maggio 2025 (se si tratta di pensionati) e tra il 1° e il 20 giugno 2025 (se si tratta di lavoratori dipendenti). Chi rientra in queste categorie potrà dunque saltare di gioia e vedersi arrivare questo denaro già nel cedolino di questo mese. Nel caso in cui tu abbia compilato il modello 730 dopo il 20 di giugno, allora probabilmente il tuo rimborso slitterà a settembre o ottobre.

Insomma, agosto sarà un mese da ricordare non solo per le vacanza, ma anche per questo importante extra sul conto!