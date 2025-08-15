Controlla subito la porta di casa: se c’è questo piccolo segno sei nei guai | I ladri stanno venendo a trovarti

I furti in appartamento aumentano in estate quando si parte per le vacanze. E c’è un inquietante dettaglio che non dobbiamo mai sottovalutare

Come ogni anno con l’arrivo dell’estate i furti all’interno degli appartamenti aumentano: complici le partenze di milioni di persone per le vacanze le case restano vuote per un periodo a volte molto lungo e di conseguenza alla potenziale mercé dei ladri.

I topi d’appartamento tra l’altro negli ultimi tempi hanno sperimentato nuovi e insidiosi metodi per svaligiare le abitazioni. Uno di questi in particolare sta mettendo in allarme milioni di cittadini.

Si tratta di una tecnica tanto semplice quanto efficace che viene definita “il sopralluogo con i fili di colla“. Si tratta di applicare una sostanza adesiva sulla serratura di porte e portoni per capire se l’abitazione sia vuota e di conseguenza perlustrabile.

Se il filo di colla lasciato sul posto non viene rimosso dopo un certo lasso di tempo, i ladri interpretano questo segnale come un via libera per agire. Questo modus operandi è stato svelato in seguito all’arresto di due cittadini georgiani, colti sul fatto dalla polizia e ora accusati di tentato furto in abitazione.

Attenzione, i ladri d’appartamento ora ti avvertono

L’operazione che ha portato all’arresto dei due malviventi è un esempio di come le forze dell’ordine stiano affinando le loro tecniche investigative per contrastare i metodi sempre più sofisticati della criminalità. I due uomini, già noti per precedenti penali, sono stati osservati mentre applicavano dei sottili fili di colla trasparente alle serrature di alcuni appartamenti in un quartiere residenziale.

La polizia, insospettita dal loro comportamento ha monitorato la situazione e dopo aver constatato che i fili di colla erano rimasti intatti ha deciso di intervenire, cogliendo i due nel momento in cui si preparavano a forzare una delle serrature.

Come funziona questa tecnica e come difendersi

La colla utilizzata è spesso un collante a presa rapida che si asciuga in pochi minuti e diventa quasi invisibile. Il suo scopo non è quello di bloccare la serratura, ma di creare una sorta di “sigillo” che una volta rotto segnala il passaggio di qualcuno. Se il filo di colla rimane intatto per diverse ore o addirittura giorni, i malintenzionati hanno la certezza che l’appartamento è vuoto e che potranno agire indisturbati.

La prevenzione è la migliore difesa. Le forze dell’ordine e le associazioni di quartiere stanno diffondendo l’allarme e invitando i cittadini a prestare la massima attenzione. Si consiglia prima di uscire di casa, di ispezionare attentamente la serratura della propria porta e, in caso si noti una sostanza sospetta o un filamento insolito, di rimuoverlo immediatamente.