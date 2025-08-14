“La ama da 30 anni”: Gerry Scotti, altro che la moglie | Nel suo cuore c’è proprio lei – Nessuno poteva immaginarlo

È il presentatore del momento grazie al successo de La ruota della fortuna, ma oltre alla tv e alla moglie, Gerry Scotti ha un amore segreto.

Per i telespettatori fedeli è lo “zio Gerry”, e Scotti è diventato davvero uno di famiglia. Dopo aver iniziato la carriera nelle radio, si è fatto strada nel mondo della televisione conquistando, anno dopo anno, una fetta di pubblico sempre più ampia.

Considerato uno dei fuoriclasse di Mediaset, Gerry Scotti è uno dei conduttori in grado di assicurare sempre successi in termini di share: le sue trasmissioni sono seguitissime e, nelle ultime settimane, sta facendo tremare la Rai.

Il successo de La ruota della fortuna è inarrestabile e la Rai non sta riuscendo a competere con uno dei volti storici simbolo di Mediaset, che è ora finito al centro dell’attenzione non solo per le sue prodezze televisive.

Solitamente molto riservato per ciò che riguarda la vita privata, Gerry Scotti nasconde da 30 anni un grande amore di cui pochi conoscono l’esistenza. No, non si tratta della sua compagna di vita.

Gerry Scotti, fuoriclasse di Mediaset

Dopo un’annata difficile in termini di ascolti per le reti di Pier Silvio Berlusconi, sembra che finalmente qualcosa stia tornando ai fasti di un tempo. Canale 5 è tornata a registrare uno share sorprendente grazie a La ruota della fortuna, storico quiz show condotto da Mike Bongiorno e ora affidato a Gerry Scotti. Il conduttore ha preso in mano le redini di un programma simbolo di Mediaset e ha saputo soddisfare le aspettative di Mediaset.

La nuova edizione ha superato quota 3 milioni e mezzo di telespettatori di media, con picchi oltre i 4 milioni: un risultato eccellente, che ha permesso a Gerry Scotti di confermare ancora una volta il suo talento davanti al piccolo schermo. Il conduttore volto di Mediaset è, infatti, ritenuto uno dei professionisti più validi, una vera e propria certezza per Pier Silvio Berlusconi.

Il segreto nascosto di Gerry Scotti

Nonostante sia continuamente esposto ai riflettori, Gerry Scotti ama mantenere assoluto riserbo sulla sua vita privata. Dopo le nozze naufragate con Patrizia Grosso, è legato dal 2011 all’architetto Gabriella Perino. Ma, oltre lei, zio Gerry nasconde un grande amore: quello per le auto di grossa cilindrata e, in particolar modo, per i modelli del marchio Porsche.

Uno dei primi bolidi acquistati negli anni Ottanta è stata la Porsche Carrera 911 ma, stando alle indiscrezioni, pare ami cambiare auto almeno ogni tre anni. Dal primo modello fino ad oggi, Gerry Scotti avrebbe guidato già almeno dieci auto di questo marchio: l’ultima pare sia la GTS, il cui costo ammonterebbe a circa 180mila euro.