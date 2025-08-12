“Siamo costretti a licenziare tutti” | Ultim’ora, colosso della grande distribuzione dichiara fallimento: 600 famiglie ridotte alla fame

Una ferale notizia scuote il mondo del lavoro. Un marchio di primissimo piano della grande distribuzione ha chiuso i battenti per sempre

Morde ancora oggi, forse anche più di prima. La grave e devastante crisi economica che ha investito l’intera Europa è ben lungi dall’essere risolta e nel frattempo continua a mietere vittime in tutti i settori merceologici e nelle principali attività commerciali.

Tra i più colpiti è ovviamente il segmento industriale e la cosiddetta ‘grande distribuzione’, sempre più in affanno da qualche anno a questa parte sia in Italia che nel resto del Vecchio Continente.

È proprio di questi giorni la notizia che a chiudere i battenti è stato un vero e proprio colosso, uno di quei giganti che nessuno avrebbe mai immaginato potesse crollare in termini così drammatici e con una sorprendente rapidità.

Un fallimento che com’è ovvio ha avuto ricadute significative sulla vita di migliaia di persone e di famiglie: in questo caso sono centinaia i posti di lavoro andati in fumo all’unisono: un dramma sociale ed economico.

Il fallimento stravolge un intero Paese

Il gruppo ad aver chiuso i battenti, a quanto pare per sempre, è il tedesco “Dresselhaus”, azienda leader in Europa nella distribuzione di viti, bulloneria e altri componenti che ha innescato un’ondata di preoccupazione estesasi ben oltre i confini tedeschi. Con 600 dipendenti totali la procedura di insolvenza avviata dall’azienda sta mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro e gli effetti di questa crisi si stanno già manifestando anche in Italia.

La notizia ha scosso il settore industriale: Dresselhaus con una storia lunga decenni, era un punto di riferimento per la fornitura di componenti essenziali in svariati settori, dall’automotive all’elettronica. Il crollo dell’azienda è un segnale preoccupante di come le difficoltà economiche, l’aumento dei costi delle materie prime e la competizione globale stiano mettendo a dura prova anche le realtà più solide.

Via alla procedura d’insolvenza, migliaia di persone sul lastrico

La procedura di insolvenza avviata in Germania coinvolge tutte le filiali europee del gruppo, inclusa quella italiana. Le sedi che si trovano in diversi Paesi rischiano la chiusura e per i dipendenti si profila lo spettro del licenziamento. In Italia le notizie che filtrano sono tutt’altro che rassicuranti. I lavoratori temono il peggio e le organizzazioni sindacali si stanno muovendo per capire quale sarà il loro destino.

Il fallimento di un’azienda di queste dimensioni non colpisce solo i dipendenti diretti ma genera un effetto a catena che si ripercuote su tutto l’indotto. Fornitori, partner logistici e clienti si trovano in una situazione di grande incertezza, con contratti a rischio e forniture bloccate. La crisi di Dresselhaus evidenzia la fragilità delle catene di approvvigionamento globali e la necessità di una maggiore resilienza e diversificazione.