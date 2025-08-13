“Perché la multa? Sono passato col semaforo verde” | Da oggi cambiano le regole: sanzione da 666€ se usi questa corsia

Sembra incredibile ma è tutto vero. Anche passando con il semaforo verde si corre il rischio di ricevere una multa, anche piuttosto salata

A tutti gli automobilisti sembrerà inverosimile, ma è opportuno sapere che anche passando regolarmente con il semaforo verde il rischio di incappare in una multa salata non è del tutto scongiurato.

Da sempre in effetti il semaforo verde è universalmente riconosciuto come il segnale che autorizza i guidatori a procedere, ma in alcuni casi anche con il via libera, un automobilista può incorrere in pesanti sanzioni.

L’errore più comune e anche il più costoso che molti guidatori commettono di frequente consiste nell’ignorare le regole di corretto posizionamento in carreggiata e il relativo obbligo di dare la precedenza a pedoni e ciclisti.

Il Codice della Strada però è molto chiaro su questi aspetti e le sanzioni previste sono tutt’altro che leggere. Guidare del resto non significa solo rispettare i colori del semaforo, ma anche seguire scrupolosamente la segnaletica orizzontale.

La multa anche con il semaforo verde, tutti i dettagli

Se un automobilista decide di svoltare a sinistra (o a destra) partendo da una corsia non destinata a tale manovra, anche se il semaforo è verde, commette un’infrazione. In questo caso il conducente rischia una multa salata che può variare da 167 a 666 euro. A questa sanzione pecuniaria che incide pesantemente sul portafoglio, si aggiunge la decurtazione di 4 punti dalla patente. Questo tipo di manovra infatti, crea confusione e pericolo per gli altri veicoli, che si aspettano un comportamento diverso.

Un altro errore comune che spesso si compie con leggerezza è quello di non dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce pedonali. Anche in presenza di un semaforo verde che ci autorizza a svoltare l’obbligo di dare la precedenza al pedone che ha già iniziato l’attraversamento è assoluto.

Le regole del Codice della Strada vanno rispettate

Non rispettare questa regola comporta non solo un grave rischio per la sicurezza del pedone, ma anche una sanzione severissima per l’automobilista. La multa per questa infrazione è compresa tra 167 e 666 euro, la stessa prevista per il mancato rispetto della corsia. La vera differenza sta nella decurtazione dei punti che in questo caso arriva a ben 8 punti dalla patente.

Si tratta di un segnale forte che il legislatore ha voluto dare, sottolineando l’importanza di tutelare gli utenti più vulnerabili della strada. Questi esempi dimostrano che il semaforo verde non è un “liberi tutti”. La guida richiede attenzione costante, rispetto delle regole e buon senso. Solo così si può garantire la sicurezza per sé e per gli altri.