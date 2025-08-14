Ufficiale, ecco il NUOVO NOKIA 3310 | È il telefono più resistente di sempre: puoi addirittura piantarci i chiodi

Ti serve un martello ma non ce l’hai a portata di mano? Usa pure il nuovo modello di cellulare, farà un lavoro eccellente.

Per la maggior parte delle persone, per non dire tutte, il cellulare è come un prolungamento “naturale” del proprio braccio (anche si tratta di un oggetto artificiale).

Orami non riusciamo più a vivere senza ed è difficile che una persona lasci il suo smartphone a casa o non sappia più dove sia.

Siamo sempre a contatto con il nostro telefono e lo usiamo per qualsiasi cosa: chattare, chiamare, fare foto e video, seguire i nostri beniamini sui social e pagare i nostri acquisti.

Tuttavia, nessuno si sarebbe mai immaginato di poter usare il proprio cellulare anche come un martello per piantare dei chiodi. Eppure con questo nuovo modello lo puoi tranquillamente fare.

I tempi della durevolezza

Prima di arrivare ad oggi, con gli smartphone super potenti, tecnologici e, a volte, anche più intelligenti dei proprietari, in commercio c’erano i telefonini con i tasti. Stiamo parlando di quei cellulari che hanno spopolato nei primi anni 2000 e che più erano piccoli, meglio era. Adesso il cellulare più è grande, meglio è ma prima non era affatto così.

C’erano i modelli con lo sportellino o quelli senza, di tanti colori diversi e quello che li accomunava tutti era la loro resistenza nel tempo. Al giorno d’oggi prevale l’epoca del consumismo, ma anni fa gli oggetti venivano costruiti per durare un mucchio di anni. Un esempio di telefono che è entrato nella storia, e nel cuore, di molti italiani per la sua resistenza e durevolezza è il Nokia 3310.

Il suo erede

Il Nokia 3310 era un telefono talmente resistente che nel corso del tempo non solo non è stato dimenticato, ma ha anche fatto nascere una marea di immagini buffe che si basano sulla sua durevolezza. Ad esempio, se metti un Nokia 3310 sui binari il treno deraglia. Oppure se ti cade il Nokia 3310 a terra forma una voragine. O ancora, se metti la modalità vibrazione nel Nokia 3310 scateni un terremoto. Tutte immagini divertenti che rievocano la solidità e la resistenza di questo telefono.

Ad oggi smartphone così duraturi non se ne trovano, ma un post sulla piattaforma social di X ha dimostrato il contrario. L’utente in questione ha postato un video dove mostra di poter piantare dei chiodi su un pezzo di legno con uno smartphone. Si tratta del nuovo Xiaomi 14 Pro che potrebbe essere considerato l’erede del Nokia 3310 per la sua resistenza. Infatti dopo aver piantato diversi chiodi, lo smartphone ha continuato a funzionare perfettamente. Ci credi o pensi sia una bufala? Ai posteri l’ardua sentenza, ma quello di cui siamo certi è che il Nokia 3310 è il Superman di tutti i cellulari di una volta.