Né Dyson né Folletto: l’aspirapolvere del momento lo trovi da Eurospin | Con 22.99€ ti porti a casa un gioiellino

Mai più stress da lavori domestici, con questo aspirapolvere è tutto facile e veloce. La tua soluzione ideale la trovi da Eurospin.

Fare i lavori domestici è un’attività che piace a pochi, perché oramai quasi nessuno ha il tempo o la pazienza necessari per pulire casa.

C’è chi sta fuori casa tutto il giorno per lavoro e quando rientra è troppo stanco per mettersi a pulire utilizzando svariati elettrodomestici.

Inoltre, il nemico numero uno di tutte le case è anche quello più fastidioso e noioso da pulire: vale a dire la polvere.

Gli aspirapolvere più pubblicizzati, come Dyson e Folletto, si traducono un vero e proprio salasso per il portafoglio e non tutti possono permetterselo. Tuttavia, ci ha pensato Eurospin ed ha fornito la soluzione perfetta.

Elettrodomestico inaspettato

Come è ormai risaputo, il supermercato Eurospin offre qualsiasi tipo di prodotto che può essere utile ai suoi clienti. Sui suoi scaffali puoi trovare sia alimenti per te e il tuo amico peloso che strumenti utili alla pulizia e manutenzione della casa. Puoi anche comprare gli elettrodomestici da Eurospin assicurandoti l’efficacia di quelli più famosi ma senza subire il solito salasso in cassa.

In questo tipo di Superstore puoi riempirti il carrello senza troppi problemi e trovare le soluzioni ideali per te riguardanti ogni ambito della tua vita quotidiana. Se non sopporti togliere la polvere e gli strumenti più famosi costano troppo, da Eurospin c’è l’oggetto ideale per te. Con soli 22.99€ ti porti a casa un aspirapolvere di tutto rispetto, facile e veloce da usare.

L’aspirapolvere ideale

L’elettrodomestico di cui non potrai più fare a meno una volta provato è l’aspirabriciole Wet & Dry cordless modello 2474 del marchio Ariete. Questo elettrodomestico è senza filo, piccolo e maneggevole che ti permette di pulire la tua casa in poco tempo e senza fatica. Date le sue dimensioni ridotte (37,5×10,5×11 cm) puoi riporlo anche in un armadietto e usarlo senza perdere troppo tempo.

L’elemento vincente di questo aspirapolvere è che può pulire sia le briciole che i liquidi, dal momento che è dotato di due serbatoi diversi per svolgere questi compiti. Il serbatoio removibile e lavabile per i solidi è da 400 ml, mentre quello per i liquidi è da 45 ml. L’aspirabriciole Wet & Dry di Ariete è dotato di tre accessori: bocchetta lancia, spazzolina tessuti e bocchetta aspira liquidi (tutti inclusi nel prezzo). Puoi portarti a casa questo piccolo ma fondamentale aiutante per 22.99€, ma affrettati prima che le scorte si esauriscano.