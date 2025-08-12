Temptation Island, altro che separazione: “Li hanno beccati insieme” | Era tutta una messa in scena

Tutti credevano che la loro storia fosse finita definitivamente, invece arriva una segnalazione: dopo Temptation Island, stanno insieme.

Temptation Island si è concluso da poche settimane e, ancora una volta, il “viaggio nei sentimenti” di alcune coppie di fidanzati è diventato di dominio pubblico.

Stagione dopo stagione, lo show condotto da Filippo Bisciglia e voluto da Maria De Filippi, si è confermato un grande successo registrando picchi di ascolti altissimi.

I social sono piedi di video e meme, personaggi più o meno famosi lo seguono e lo commentano in diretta, e i protagonisti di Temptation Island diventano in pochi giorni volti noti e riconoscibili ovunque.

E, proprio questo aspetto, rappresenta un’arma a doppio taglio: se da un lato regala notorietà, dall’altro permette di smascherare presto quelli che potrebbero aver mentito davanti a tutti. Esattamente come è accaduto a questa coppia di partecipanti.

Temptation Island, ancora un grande successo

Dopo diverse stagioni, Temptation Island si conferma un appuntamento imperdibile dell’estate di Canale 5. Il viaggio nei sentimenti di alcune coppie coinvolge e appassiona il pubblico da casa, che si immedesima in alcune storie e ironizza su altre. Questa edizione del programma di Maria De Filippi ha particolarmente interessato alcuni spettatori, soprattutto per le dinamiche di alcune relazioni.

Alessio e Sonia M. sono subito diventati i protagonisti più virali, con i comportamenti e le espressioni di lui che hanno divertito il popolo della rete; Sarah e Valerio hanno coinvolto e fatto piangere con un falò di confronto trasformatosi in un addio sentito da parte di tutti, mentre Valentina e Antonio, nonostante le controversie, hanno saputo far divertire portando alla luce problematiche comuni a molti. Loro, insieme a tutti gli altri concorrenti, sono diventati immediatamente popolari e, anche dopo la fine di Temptation Island, non manca chi per strada li riconosce e li ferma.

La coppia che ha preso in giro Temptation Island

In questa edizione c’è un’altra coppia di fidanzati che ha particolarmente coinvolto il pubblico da casa: Rosario e Lucia. Arrivati nel programma perché lui si rifiutava di andare a convivere, hanno vissuto un’esperienza che ha permesso loro di conoscere aspetti ancora ignoti del loro carattere. Lui si è scoperto innamorato, ma proprio durante l’incontro finale con Filippo Bisciglia ha scoperto che la fidanzata aveva incontrato segretamente il single Andrea con cui si era avvicinata proprio nel villaggio.

Una notizia che ha spiazzato e offeso Rosario, al punto da spingerlo ad allontanarsi dalle telecamere e dire addio per sempre alla compagna. La loro storia, dunque, sembrava finita definitivamente, ma una segnalazione ha aperto il dubbio: Rosario e Lucia sono stati visti insieme in Campania, poco prima di prendere l’aereo. Il parere di molti, dunque, è che i due siano tornati insieme dopo la fine di Temptation Island.