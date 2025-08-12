Serial Killer, ecco il segno zodiacale più comune tra loro | L’ultima ricerca è da brividi: i peggiori assassini sono nati in questo mese

Decifrare la mente di un serial killer richiede grande conoscenza della psicologia umana, ma anche l’astrologia può dare una mano: ecco come.

È un periodo storico in cui la cronaca nera è continuamente popolata da notizie riguardanti assassini e femminicidi, con protagonisti vittime indifese e killer che vengono solitamente descritti come persone ordinarie.

Provare ad identificare una persona che cova intenti omicidi non è semplice, proprio perché il più delle volte queste figure non mostrano alcun aspetto macabro, non incutono timore, ma assomigliano tanto al vicino della porta accanto.

Per comprendere e capire più a fondo la mente di un omicida, i criminologi e gli psicologi studiano per anni e continuano a farlo anche durante la loro carriera.

In questo senso, però, potrebbe tornare utile anche l’astrologia: la storia dimostra che i più grandi serial killer appartenevano a specifici segni zodiacali.

Serial killer, come provare a riconoscerli

Identificare un killer non è semplice, proprio perché queste persone sanno come mimetizzarsi e confondersi con il resto della gente. Criminologia e psicologia lavorano in parallelo in alcuni casi di cronaca nera: la prima tende a concentrarsi sulla devianza e il comportamento antisociale, mentre la seconda esamina processi mentali, i tratti della personalità e i fattori psicologici che portano a determinate azioni.

Lo studio di questi soggetti ha come scopo quello di esplorare le cause psicologiche, biologiche e sociali che spingono gli individui a commettere omicidi seriali e, allo stesso tempo, utilizzare le conoscenze acquisite per identificare i segnali di pericolo e intervenire prima che si verifichino altri crimini. Oltre agli aspetti più scientifici, l’astrologia potrebbe risultare utile nella vita quotidiana: questi sono i segni zodiacali che potrebbero permettere di identificare qualcuno di pericoloso.

Segni zodiacali: questi sono i più pericolosi

Una serie tv statunitense in onda su Netflix, Mindhunter, racconta la storia di due agenti dell’FBI che danno impulso alla criminologia scavando nella psicologia degli assassini, avvalendosi anche dell’astrologia. Il quadro astrale, infatti, permette di conoscere in maniera più approfondita la mente di una persona, provando così ad identificare un potenziale killer. La storia ha dimostrato che i più pericolosi assassini appartenevano a quattro segni zodiacali.

Gemelli, Sagittario, Vergine e Pesci sono considerati i più pericolosi. I Gemelli sono noti a tutti per la doppia personalità e quell’aspetto un po’ oscuro, mentre i Vergine sono schematici fino all’ossessione, meticolosi e precisi, tanto da poter diventare problematici per chi sta loro intorno. I Sagittario sono talmente affascinanti da poter essere troppo coinvolgenti, mentre i Pesci sono empatici ma potrebbero assumere anche tratti horror.