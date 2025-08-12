Carta di circolazione, stanno multando un mare di persone | Controlla subito la tua: se c’è questo numero non puoi più guidarla

Attenzione a questo dettaglio sulla tua carta di circolazione. Se c’è questo numero non puoi assolutamente guidare la tua auto!

Una pioggia di controlli sta mettendo in serie difficoltà i guidatori della nostra nazione. Il motivo? Un errore che commettono in molti senza nemmeno rendersene conto. Si tratta infatti di un piccolissimo numero presente sulla carta di circolazione e a cui nessuno fa mai praticamente caso.

Ma ecco nel dettaglio di cosa si tratta e cosa dovrai fare per non rischiare una multa da centinaia e centinaia di euro.

Come ben sappiamo, quando si tratta del Codice della Strada è sempre bene evitare di fare i furbetti e cercare piuttosto di rispettare alla lettera ogni regola. In queste ore ad esempio, migliaia e migliaia di guidatori sono stati multati pesantemente, a causa di un errore presumibilmente innocuo.

Le autorità non perdonano nessuno e, proprio per questo motivo, dovresti essere a conoscenza di quello che sta accadendo nelle strade della nostra nazione.

Il numero che potrebbe rovinarti l’estate

Ebbene sì, esiste un numero sulla carta di circolazione che potrebbe farti rischiare fino a 1.697€ di sanzione. Il motivo? Se stai per cambiare gli pneumatici o lo hai fatto di recente, fermati subito e prendi in mano il libretto della tua auto. Questo perché potrebbe esserci degli indici scritti in maniera non corretta e che potrebbe impedirti di guidare quel veicolo, senza alcun tipo di compromesso. Stiamo parlando proprio dell’indice di carico e dell’indice della velocità, entrambi fondamentali e che regolano quali pneumatici puoi montare legalmente sulla tua auto.

Ecco dunque tutto quello che dovresti sapere su questi indici e perché non dovresti mai sottovalutare la questione.

Tutto quello da sapere sull’indice di carico e quello di velocità

L’indice di carico rappresenta il peso massimo che ogni pneumatico può sopportare alla velocità massima ammessa. Viene indicato da un numero (come ad esempio il 91, il 95..) e non deve mai essere inferiore a quello riportato sul libretto. Lo stesso discorso vale anche per l’indice di velocità, che questa volta viene indicato con una lettera dell’alfabeto. Montare gomme non adeguate potrebbe costarti veramente caro, con una multa che può partire da un minimo di 422€, fino ad un massimo di 1.697€ e il rischio di vedersi la propria carta di circolazione strappata dalle mani. L’unica eccezione? Le gomme invernali, visto che in tal caso è ammesso montare pneumatici con un indice di velocità inferiore di una sola lettera.

Insomma, prima di metterti nuovamente alla guida, controlla subito se questo numero presente sulla tua carta di circolazione non viola la legge!