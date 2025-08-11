Lenzuola, non cambiarle ogni settimana | Errore imperdonabile: se scopri il motivo ti metti a piangere

Ogni quanto cambi le lenzuola? Se lo fai una volta a settimana, sbagli di grosso: i rischi sono altissimi e ne va della tua salute.

Le teorie sulla frequenza con cui devono essere cambiate le lenzuola si moltiplicano nel tempo e cambiano di mese in mese. Ma c’è un modo corretto per dare una rinfrescata al letto e non rimetterci dal punto di vista della salute? Sicuramente sì.

Le lenzuola devono essere cambiate abitualmente poiché entrano in contatto con la nostra pelle, con secrezioni anali o vaginali, con i capelli, trasformandosi in un covo prolifero per acari, germi e batteri.

Proprio per questo motivo devono essere cambiate di frequente e sottoposte a cicli di lavaggio che siano in grado di annientare completamente gli agenti estranei che nidificano al loro interno

Ma chi pratica questa abitudine una volta a settimana sbaglia di grosso e il motivo te lo sveliamo subito. Presta massima attenzione a come ti comporti in questo periodo dell’anno.

Lenzuola, così si trasformano nel covo di germi e batteri

Le lenzuola entrano in diretto contatto con il nostro corpo, con il viso e con i capelli, soprattutto in estate, quando si dorme meno coperti e la pelle aderisce direttamente sul tessuto. Durante la notte, però, la pelle è sottoposta ad un naturale processo di rinnovamento che porta alla perdita di squame che nidificano tra le lenzuola. Ma non solo: calore e umidità possono trasformarsi nell’ambiente perfetto per la proliferazione di funghi, mentre le federe accolgono sebo, cellule morte della pelle o residui di prodotti provenienti direttamente dal viso o dai capelli.

In estate, il problema si amplifica poiché nei giorni più caldi, il corpo emette maggiore calore, mentre il sudore non fa che accrescere la presenza di batteri, funghi e acari della polvere che si annidano nel tessuto. La domanda, quindi, torna ad essere la stessa: ogni quanto cambiare le lenzuola per evitare rischi per la salute?

Lenzuola: la regola per vivere bene

Se si consiglia abitualmente di cambiare le lenzuola almeno una volta a settimana, in estate questa regola decade e la frequenza con cui si mettono a lavare deve essere maggiore. A causa del sudore, dell’alto livello di umidità e del fatto che il corpo sia a contatto diretto con il tessuto, si suggerisce di cambiare le lenzuola almeno due volte a settimana.

Se il corpo entra a contatto con funghi, germi e batteri, la pelle ne risente immediatamente presentando rossori, sfoghi cutanei, punti neri e brufoletti che, a lungo andare, si fa fatica a combattere.