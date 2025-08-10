Pizza surgelata, ecco il marchio peggiore di tutti | “È la vergogna dell’Italia”: pochi morsi e devi correre in bagno

Sei anche tu un fan della pizza surgelata? Attenzione però! Esiste un marchio che potrebbe mettere in pericolo la tua salute.

Ormai si sa, in Italia la pizza è una vera e propria tradizione, tramandata da centinaia di anni e senza cui non potremmo sicuramente vivere! Anche la pizza surgelata, spesso e volentieri, può accontentare i nostri palati ed essere approvata anche dagli esperti. Tuttavia, proprio in queste ore, una classifica su questo alimento ha fatto drizzare le orecchie agli italiani.

Se anche tu acquisti questo marchio, infatti, potresti rischiare di correre al bagno in una manciata di minuti!

Quante volte ti sarà capitato di tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro e prepararti una pizza surgelata al volo? In commercio esistono centinaia e centinaia di marchi, molti dei quali hanno convinto grandi e bambini e finiscono alla velocità delle luce nei supermercati.

Se anche tu sei un grande fan della pizza surgelata, tuttavia, c’è un dettaglio di cui dovresti essere a conoscenza e di cui stanno parlando tutti quanti sui social in queste ore.

Le peggiori pizze surgelate secondo gli esperti

Una recente indagine di Altroconsumo, ha passato al microscopio le pizze surgelate più acquistate nel nostro Paese, mostrandoci dei risultati sconcertanti. Mentre alcune hanno superato il test a pieni voti, tante altre sono state definite dagli esperti come un vero e proprio disastro: ingredienti discutibili, valori nutrizionali fuori controllo e qualità appena sufficiente. Questo perché non è stato analizzato solamente il gusto, ma anche la quantità di calorie, la presenza di additivi, il livello di trasformazione industriale e persino il peso effettivo del prodotto (rispetto a quello indicato nella scatola).

Ma la parte peggiore non è ancora arrivata e, secondo questa indagine, alcuni marchi potrebbero trasformarsi in un vero inferno.

Quando una pizza può farti correre al bagno

Sempre secondo queste analisi, ci sono addirittura delle pizze surgelate che, pur apparendo invitanti nelle foto delle scatole, si possono trasformare in un incubo al primo morso. Con una crosta gommosa, mozzarella inesistente, sugo acquoso e quel retrogusto di chimico, in alcuni casi è addirittura possibile avere delle reazioni digestive alquanto spiacevoli. Un marchio in particolar modo, ha lasciato esterrefatti i consumatori e qualcuno ha persino scritto: “È la vergogna dell’Italia” come recensione.

Insomma, la prossima volta che acquisterai una pizza surgelata impara a leggere la sua etichetta sulla scatola, se non vuoi ritrovarti con una brutta sorpresa a fine serata..