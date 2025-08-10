Gatti, l’ultima scoperta è clamorosa: possono prevenire una grave malattia | Ecco perché i medici consigliano di adottarli

Pensavi che i gatti fossero degli animali come tutti gli altri? Ti sbagli di grosso, perché hanno un super potere di cui non parla nessuno!

I gatti sono senza ombra di dubbio degli animali affascinanti e in grado di donarci amore nella maniera più pura possibile. Quello che però non tutti i gattari sanno, è che questi felini possono addirittura prevenire una grave malattia. Inutile dire che questa scoperta ha sconvolto il mondo intero e adesso il desiderio di possederne uno si è fatto largo nel cuore di milioni di persone.

Ecco però nel dettaglio di cosa si tratta e perché questi animali sono un vero e proprio toccasana per il nostro organismo.

Ormai si sa, i gatti sono degli animali più unici che rari che, grazie ai propri modi di fare, sono riusciti ad entrare nei cuori degli esseri umani alla velocità della luce. Basti pensare che persino nell’antico Egitto questi pelosetti venivano venerati come delle vere e proprie divinità e, anche secoli addietro, hanno lasciato il segno nel cuore delle persone.

Recentemente però, degli esperti hanno scoperto come i gatti siano anche fondamentali per combattere una grave malattia.

I gatti come toccasana per la nostra salute

Come riportato da PoliclinicoUdine.it, il dottor Oreste Bergamo, pneumologo al Policlinico di Udine, crescere con un gatto potrebbe rivelarsi un vero toccasana. “Il rapporto tra gatto e allergie è ricco di sfaccettature” ha spiegato l’esperto. Un’affermazione che ha indubbiamente dell’incredibile, visto che generalmente siamo abituati a considerare il gatto come uno degli allergeni più diffusi in assoluto.

Eppure, a seguito di alcuni studi, è stato provato come il contatto fin dalla tenera età, aiuti a convivere con quegli stimoli biologici, sviluppando una tolleranza che potrebbe durare tutta la vita.

Ma se sei già allergico, c’è speranza?

Ebbene sì. Se l’allergia è già comparsa ma non vuoi rinunciare comunque ad un compagno felino, oggi esistono delle terapie moderne e decisamente meno invasive rispetto al passato. In commercio è possibile trovare decine e decine di spray nasali e gocce soblinguali, ideali anche per i più piccoli. Ricordati tuttavia di portare comunque frequentemente il tuo gatto dal veterinario, per migliorare la sua salute e per garantire anche dal tuo punto di vista maggiore tolleranza al suo pelo. Ti basterà fare delle visite regolari dal veterinario, prenderti cura del suo igiene e garantirgli un’alimentazione corretta.

Insomma, se vuoi proteggere i tuoi figli dalle allergie, la cosa migliore che puoi fare per loro è proprio adottare un dolcissimo gatto!