È la città più zozza d’Italia | Sporcizia e degrado in ogni angolo: solo i più coraggiosi riescono a visitarla

L’Italia accoglie grandi bellezze ma nasconde anche mostruose nefandezze: in questa città la spazzatura è ovunque, è la più sporca del Paese.

Conosciuta nel resto del mondo come il Bel Paese per le bellezze storico, artistiche e paesaggistiche che la caratterizzano, l’Italia è anche il paese delle contraddizioni e dei grandi problemi.

Il divario tra Nord e Sud continua ad essere forte, soprattutto per il mondo del lavoro, mentre la crescita economica degli ultimi anni risulta lenta rispetto agli altri Paesi europei.

A rendere ancora più difficile la gestione delle amministrazioni è anche il problema della spazzatura, che imperversa in molte città dello Stivale e inizia a costituire una vera e propria emergenza.

In considerazione di questo aspetto, c’è una città che nel resto del mondo è stata eletta come la più sporca d’Italia: e il giudizio non proviene dai turisti, bensì proprio da coloro che la popolano e la vivono.

La spazzatura, un’emergenza per l’Italia

L’Italia produce una quantità significativa di rifiuti pro capite, superiore alla media europea, con un impatto negativo sull’ambiente. Il problema dei rifiuti è complesso e diffuso, con diverse criticità legate sia alla produzione che allo smaltimento. La gestione dei rifiuti urbani e industriali, in particolare, presenta sfide significative, con conseguenze ambientali e sanitarie che richiedono attenzione.

Nonostante i progressi, la raccolta differenziata non raggiunge ancora gli obiettivi prefissati, con ampie differenze tra le regioni e i comuni. Inoltre, i rifiuti abbandonati o smaltiti in modo non corretto spopolano in molte città, inquinando il suolo, le acque e l’aria, e causando difficoltà respiratorie, malattie cutanee, disturbi gastrointestinali e altri problemi di salute.

Questa è la città più sporca d’Italia

I rifiuti sono diventati una vera e propria emergenza in una delle città più belle e conosciute d’Italia. Roma è stata eletta da Time Out come la città più sporca della Penisola secondo i dati raccolti tra coloro che ci vivono. Ben il 55% degli intervistati, infatti, ha denunciato lo stato di degrado che vige indisturbato in alcune zone della Capitale, rendendola invivibile e danneggiandone l’immagine agli occhi del resto del mondo.

L’indagine risale al 2021, ma ancora oggi Roma presenta grosse difficoltà nella gestione dei rifiuti, anche a causa della grande quantità di spazzatura prodotta e della difficoltà nell’amministrazione e nello smaltimento della stessa. Il problema è tornato in auge proprio negli ultimi giorni, all’indomani del Giubileo dei giovani: ora le strade di Roma sono completamente ricoperte di scarti, spazzatura e cibo abbandonato. Così la Capitale perde il suo appeal agli occhi dei turisti.