Codice della Strada, spunta la multa riservata alle donne | Il divieto riguarda soltanto loro: gli uomini sono liberi di farlo

Scatta la multa con tanto di vergogna pubblica se si compie questo gesto. Attenzione, però: ad essere sanzionate sono solo le donne.

Il dibattito sulla parità tra i sessi continua e, nonostante si siano fatti importanti passi avanti nel riconoscimento degli stessi diritti a uomini e donne, la strada da fare è ancora molto lunga.

Il gender gap, ovvero il divario di genere, è ancora troppo pronunciato e lo si nota quotidianamente in vari settori della vita: dall’istruzione alla politica fino al mondo del lavoro.

E questa norma inserita nel Codice della Strada che punisce solo ed esclusivamente le donne ne è l’ennesima dimostrazione: c’è un problema culturale che deve essere risolto quanto prima.

Se beccate a compiere un gesto, che potrebbe essere comune anche tra gli uomini, saranno passibili di multa. Ma non solo: il loro nome verrebbe anche sbeffeggiato pubblicamente.

Il pregiudizio sulle donne al volante

Il Codice della Strada che elenca le norme valide in Italia per la guida di mezzi a due o quattro ruote, riguarda tutti gli automobilisti, indipendentemente dal sesso, dalla nazionalità o dall’estrazione sociale. Tutti sono chiamati a rispettare le regole contenute nel CdS e, chiunque venga beccato in flagrante, può essere punito con sanzioni o denunce penali.

Quando si circola su strada, però, molti continuano a ritenere anomalo il fatto che siano ormai tantissime le donne che guidano mezzi pubblici, mezzi pesanti, moto di grossa cilindrata, o effettuano viaggi lunghi in autonomia senza necessità di essere accompagnate da qualcuno del sesso opposto. E, sebbene continui ancora ad essere più volte ribadito il proverbio “donna al volante, pericolo costante“, i dati dimostrano che le signore alla guida sono molto più prudenti degli uomini.

Donne multate: cosa prevede il Codice della Strada

Nonostante negli anni si siano fatti numerosi passi in avanti nel riconoscimento degli stessi diritti a uomini e donne, esiste uno stato dell’Occidente che continua a punire queste ultime se beccate a compiere un gesto. Lo Stato dello Utah punisce le signore sorprese ad amoreggiare sulle ambulanze.

Benché tale comportamento possa essere considerato anomalo, ciò che fa storcere il naso è che la sanzione coinvolge solo il sesso femminile, mentre gli uomini colti in flagrante nello stesso atteggiamento, non rischiano nulla. Ma non è tutto: oltre ad una sanzione, le signore che amoreggiano in ambulanza sono costrette anche a vedere il loro nome pubblicato sul giornale locale, come sbeffeggio pubblico.