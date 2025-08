METEO, brutte notizie in vista di Ferragosto | Italiani avvisati: ecco cosa ci aspetta

In arrivo brutte notizie per tutti quelli che erano già pronti a festeggiare il Ferragosto. I meteorologi parlano chiaro..

Agosto è cominciato da pochissimi giorni e sono in molti ad aspettare con ansia il Ferragosto, il giorno per eccellenza in cui è possibile festeggiare l’estate giunta quasi ormai al termine. Se anche tu hai già programmato una settimana di ferie durante quel periodo, sappi però che sono in arrivo brutte notizie da parte dei meteorologi.

Ma quale sarà il clima che ci aspetterà in Italia durante quei giorni? Adesso te lo spieghiamo noi.

Agosto è il mese perfetto per pregustarsi le vacanze, godersi un po’ di sole, di mare e di meritato relax. Purtroppo però, se anche tu hai già messo il countdown e non aspetti altro, c’è un dettaglio di cui dovresti essere a conoscenza: il tempo. Nelle prossime settimane infatti sarà in arrivo un cambiamento drastico delle temperature e le previsioni a medio termine parlano chiaro. Inutile dire che le parole dei meteorologi hanno spaventato moltissimo le persone e qualcuno avrebbe addirittura pensato di disdire le proprie vacanze.

Ecco dunque nel dettaglio cosa accadrà nelle prossime settimane e perché il vero ‘incubo’ deve ancora arrivare.

La tregua che sta ormai per finire

I primi giorni di agosto ci hanno illuso con giornate gradevoli e un caldo abbastanza sopportabile. Tutto questo è stato merito dell’Anticiclone delle Azzorre, il quale ha garantito un clima più ‘umano’ dopo le follie atmosferiche vissute nel mese di giugno. Purtroppo però, la tregua sta ormai per finire e chi non ama il caldo eccessivo deve prepararsi a vedere quello che sta per accadere adesso nel mese di Ferragosto.

A riportare le temperature che si percepiranno nelle prossime settimane è stato proprio IlMeteo.it e, inutile dirlo, è stato un duro colpo per gli italiani.

Le temperature che percepiremo a Ferragosto

Secondo l’ultimo aggiornamento di Centri di Calcolo, la situazione è destinata a cambiare drasticamente tra l’8 e il 10 di agosto. A partire da quei giorni, infatti, tornerà il tanto temuto Anticiclone Africano, il quale porterà con sé un’ondata di calore che investirà tutta Italia, dal Nord al Sud. Le temperature inizieranno a salire vertiginosamente, fino a superare i 35°C in numerose città, con picchi che potrebbero rendere l’aria a tratti irrespirabile.

Insomma, si tratterà di un Ferragosto decisamente focoso e che toglierà letteralmente il fiato agli italiani e a tutti i turisti che vengono da ogni parte del mondo.