“Perché la multa? Mi stavo solo rinfrescando” | Addio climatizzatore auto: se ti beccano sborsi 400€

Accendere l’aria condizionata in auto è da anni una consolidata abitudine per milioni di persone. Da oggi rischia di non essere più possibile

È un’abitudine che nel corso degli anni ha coinvolto un numero sempre maggiore di automobilisti. Durante la stagione estiva quando le temperature diventano insostenibili, la prassi per chi si trova alla guida della propria auto consiste nell’accensione del climatizzatore.

Fin qui non c’è niente da male, tutt’altro. Anche se la stragrande maggioranza degli ambientalisti condanna un utilizzo eccessivo dell’aria condizionata, a volte non si può proprio fare a meno di accenderla.

Ciò non toglie che si debba farne un uso il più corretto possibile corretto e senza violare le norme del Codice della Strada. Una di queste prevede in modo esplicito il divieto di accendere il climatizzatore nel momento in cui l’auto è ferma.

Una condizione molto frequente soprattutto per chi è abituato a guidare per ore imbottigliati nel traffico delle grandi città. Ebbene, in tali casi il Codice proibisce di tenere accesa l’aria condizionata

Aria condizionata in macchina addio, ecco perché

Per rispettare la legge e l’ambiente la regola è molto semplice: nel momento in cui l’auto è ferma si devono spegnere sia il motore che il condizionatore. La normativa è stata introdotta per ragioni ecologiche e per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico. L’aria condizionata in particolare aumenta il consumo di carburante e la conseguente produzione di CO2, anche a motore fermo.

La norma di riferimento è l’articolo 157, comma 7 bis del Codice della Strada. Questo articolo vieta esplicitamente di mantenere in funzione il motore del veicolo in sosta o in fermata allo scopo di far funzionare l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso. La legge è chiara e non ammette eccezioni, salvo casi di emergenza.

Le multe sono molto salate, guai a violare le regole

Le sanzioni per chi non rispetta questa disposizione sono significative. La multa va da un minimo di 223 euro a un massimo di 444 euro. Non si tratta quindi di una semplice sanzione, ma di un importo considerevole che serve da deterrente per un comportamento ritenuto dannoso. È importante sottolineare la differenza tra “sosta” e “fermata”: la prima si verifica quando un veicolo è fermo per un periodo prolungato, la seconda consiste invece in una breve interruzione della marcia.

La norma si applica in entrambi i casi. Anche se ti fermi per pochi minuti con l’aria condizionata accesa e il motore al minimo potresti essere sanzionato. Le forze dell’ordine hanno il compito di far rispettare questa disposizione e possono elevare multe a chi viene colto in flagrante. In conclusione per evitare sanzioni e contribuire alla tutela dell’ambiente, è buona prassi spegnere il motore e l’aria condizionata ogni volta che ci si ferma.