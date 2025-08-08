“Prendi oggi, paghi domani”: Ufficiale, da oggi puoi farlo con ogni prodotto | I commercianti devono rispondere sempre SÌ

Da adesso puoi comprare tutto quello che vuoi senza nemmeno tirare fuori il portafoglio. Ai soldi ci pensi dopo.

In questo momento storico, fare sia la spesa che lo shopping sono diventate due attività che in pochi possono permettersi senza troppe preoccupazioni.

L’inflazione e la crisi economica hanno fatto lievitare il costo di ogni aspetto delle nostre vite facendo schizzare alle stelle i prezzi di ogni tipo di bene e servizio.

Che tu voglia comprare del latte o un paio di jeans all’ultima moda, il momento del pagamento è sempre un’agonia. Andare in cassa è il nuovo incubo ad occhi aperti.

Tirare fuori il proprio portafoglio per pagare il dovuto è un vero e proprio salasso. Tuttavia, adesso le cose stanno cambiando e puoi fare tuo questa sorta di mantra: “Prendi oggi, paghi domani”.

Novità in ambito di spese

Da adesso nessun commerciante potrà dirti di no se decidi di pagare in un secondo momento i tuoi acquisti. Puoi comprare tutto quello che vuoi senza l’ansia da portafoglio e i venditori non possono far altro che acconsentire dicendo un semplice sì. Dal momento che siamo nel 2025, non è per nulla raro fare acquisti anche online.

Anzi, molte persone preferiscono comprare gli oggetti di cui hanno bisogno dagli store online (sia per comodità che per varietà di scelta). Ora questa modalità di acquisto ha assunto un altro vantaggio, perché puoi pagare anche dopo la ricezione del tuo ordine. Un modo facile e veloce per poterti godere le tue cose senza subire il ben noto salasso.

Gli acquisti del futuro

Ci sono diversi siti e-commerce che ti permettono di comprare tutto quello che vuoi comodamente dal tuo divano. Con pochi click riempi il tuo carrello virtuale e non devi fare altro che aspettare il corriere con i tuoi pacchi. La rivoluzione è arrivata al momento del pagamento, perché puoi scegliere se pagare tutto subito oppure se pagare in più rate anche dopo aver ricevuto i tuoi pacchi.

Ad esempio, con i servizi che l’App Klarna offre puoi pagare anche dopo 30 giorni dalla ricezione del tuo pacco. Dividi la spesa in più rate e goditi i tuoi oggetti senza il panico da salasso che ti svuota il portafoglio in un colpo solo. Dì addio al famigerato pagamento sull’unghia e fai spese pazze sapendo di potertele permettere frazionandole su più mesi. Riempi il carrello e scegli la modalità di pagamento che più ti torna utile senza rinunciare all’acquisto di nuovi oggetti.