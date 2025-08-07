Squalo a 2 metri dalla riva: immagini scioccanti, è successo proprio in Italia | Nuotava tra le gambe di mamme e bambini

Incontri ravvicinati con uno squalo a due metri dalla riva che nuota in mezzo alle persone. Il terrore ha fatto scoppiare il caos.

Nella stagione estiva si sa, durante un bagno rinfrescante in mare si possono fare incontri memorabili che difficilmente si possono dimenticare.

Quante volte avrai sentito parlare degli amori nati sotto l’ombrellone che poi possono sia durare per sempre che anche solo per una settimana? Magari ne sei stato protagonista anche tu.

Oppure, parlando di incontri tra uomo e animale, molto spesso capita di fare un bagno in mezzo ai pesci incontrando anche qualche medusa. I nostri mari sono popolati da moltissime creature marine, ma ce ne sono alcune che lasciano senza parole dal panico.

Tuttavia, fino ad ora nessuno aveva mai incontrato uno squalo durante un bagno rigenerante a due metri scarsi dalla riva. E invece è proprio quello che è successo poco tempo fa qui in Italia.

Squalo a riva

Un video postato sul profilo social di Instagram massimo_cerbone mostra uno squalo che nuota indisturbato tra le gambe dei bagnanti a circa due metri dalla riva. Le immagini sembrano surreali ma è tutto vero: in una nota spiaggia italiana uno squalo si è spinto fino a riva in mezzo alle persone che stavano facendo un bagno.

Una tipica giornata di mare può trasformarsi in pochissimi secondi facendo scoppiare il caos e dilagando il terrore tra i bagnati. Tutto a causa di uno squalo a riva. Si era smarrito? Oppure semplicemente stava nuotando per fatti suoi e ha deciso di avvicinarsi all’uomo senza temere le conseguenze? Di certo una spiegazione logica che viene in mente è che le acque del mare sono sempre più calde e, quindi, animali di questo tipo si trovano a loro ago a nuotarci in mezzo.

L’avvistamento in Italia

Nel video social postato da massimo_cerbone si vede uno squalo che nuota tra le gambe di alcuni bagnati. È successo lo scorso 9 luglio alle ore 19:43 a Licola Mare, a Napoli. Proprio in quei giorni, le temperature erano arrivate a toccare punte anche di 40° circa e probabilmente è per questo motivo che lo squalo si è ritrovato a riva.

I mari sono sempre più caldi e queste temperature portano con sé specie animali che mai prima d’ora si erano avvicinate tanto alle nostre acque. L’uomo che ha ripreso l’avvenimento dice che si tratta di uno squalo mako e ha fatto un appello al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca chiedendogli di “togliere questo squalo dai nostri mari”.