Auto elettrica, in arrivo la più economica di tutte | Costa appena 6mila euro: milioni di ordini in pochissimi giorni

Ora l’acquisto di un’auto elettrica diventa accessibile per tutti: è stato immesso sul mercato il primo modello super economico.

Il futuro del settore automobilistico sono le macchine elettriche, ideate per ridurre l’inquinamento ambientale e la produzione di gas che danneggiano il pianeta.

Le auto elettriche sono già ampiamente diffuse in molti territori, ma i loro costi sono considerati proibitivi: si stima che costino in media circa 40mila euro.

Una spesa non indifferente che grava sugli acquirenti ed incide in maniera importante sul bilancio familiare, nonostante lo Stato incentivi l’acquisto di queste auto con bonus e agevolazioni.

Ora, però, la macchina elettrica potrebbe diventare di uso comune grazie all’invenzione del modello più economico di tutti: costa appena 6mila euro e garantisce grandi performance.

Auto elettriche: i vantaggi

L’obiettivo dell’Europa è di ridurre nei prossimi anni il numero di auto a combustibile presenti su tutto il territorio della Comunità. Le auto elettriche rappresentano il futuro e portano con loro grandi vantaggi, per l’ambiente ma anche per i consumatori. Le macchine elettriche, infatti, riducono l’impatto ambientale grazie all’assenza di emissioni dirette, prevedono costi inferiori di manutenzione grazie alla loro meccanica più semplice, e garantiscono il risparmio sul carburante grazie all’energia elettrica.

Uno dei punti a sfavore di questi mezzi è rappresentato dal prezzo. Come accennato, il costo medio per l’acquisto di un’auto di questo tipo è di circa 40mila euro. Esse, tuttavia, beneficiano di incentivi statali e possono godere di agevolazioni come l’esenzione dal bollo o l’accesso a zone a traffico limitato. Al fine di diffondere maggiormente l’uso di auto elettriche, in Giappone è stato ideato il primo modello low cost: non resta che attendere il suo arrivo anche in Italia.

Macchine elettriche: il primo modello low cost

Una start up giapponese ha ideato il primo modello di auto elettrica a basso costo. Secondo Kazunari Kusunoki, ex youtuber e fondatore di KG Motors, le auto ora in circolazione sono troppo grandi e risultano poco funzionali nei centri abitati. Da questa intuizione è nata la mini-auto elettrica, la mibot, che sembra un mix tra un’auto e un golf cart futuristico.

Con un solo posto, è alta meno di un metro e mezzo, arriva a 60 km/h, ha 100 km di autonomia e si ricarica in cinque ore. Ma l’aspetto più allettante è il suo prezzo: costa 7 mila dollari, ovvero circa 6 mila euro. È la prima auto elettrica low cost e più della metà delle 3.300 mibot previste per il 2027 è già stata preordinata. La produzione partirà nell’ottobre 2027 a Higashihiroshima, con l’obiettivo di arrivare a 10.000 veicoli l’anno.