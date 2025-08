La Costa Smeralda si accende con Lamborghini: al Twiga va in scena la Temerario “Porto Cervo”

Porto Cervo, 31 luglio 2025 – Ci sono serate che non si dimenticano. Lusso, design, natura e tecnologia si sono uniti poche sere fa al Twiga di Porto Cervo, dove noi di Sardegna in Blog eravamo presenti per raccontarvi in diretta la presentazione esclusiva della Lamborghini Temerario “Porto Cervo”, un esemplare unico realizzato su misura grazie al programma Ad Personam.

Tra sogno e realtà: l’atmosfera di un evento unico

Oltre 300 ospiti selezionati, tra host locali e visitatori internazionali, hanno vissuto un’esperienza multisensoriale. Installazioni luminose, ballerini con costumi specchiati sospesi tra terra e cielo, un DJ set cucito su misura e, al centro di tutto, lei: la Temerario, splendida e avvolta da riflessi che richiamano il mare della Sardegna.

Il design che racconta la Sardegna

Il colore esterno Grigio Serget, con pigmenti blu perlati, cattura la luce del tramonto sulla costa. Le linee in Blu Royal, i dettagli in Nero Noctis lucido, i componenti in carbonio lucido e i cerchi neri con pinze blu creano un effetto scenico mozzafiato. Un’auto che non passa inosservata e parla al cuore degli amanti del Mediterraneo.

Interni completamente personalizzati: lusso su misura

All’interno, l’eleganza sartoriale prosegue con pelle Grigio Octans, Alcantara Corsa Tex, cuciture Blu Nethuns e tonalità rosse a contrasto. Per la prima volta, la silhouette della Temerario è stata ricamata sulla portiera, insieme alla scritta “Temerario” e al tricolore italiano: un vero omaggio artigianale all’identità italiana e alla personalizzazione estrema.

La potenza ibrida da 920 CV: un cuore sportivo e sostenibile

Sotto il cofano, un nuovo V8 biturbo ibrido plug-in da 920 cavalli, capace di toccare i 10.000 giri/min, unito a un sistema di trazione integrale elettronica che promette prestazioni da pista senza rinunciare al comfort quotidiano. È la dimostrazione della visione Lamborghini per la nuova generazione di supercar eco-consapevoli.

Un omaggio alla Sardegna secondo il CEO

Durante l’evento abbiamo ascoltato le parole di Stephan Winkelmann, CEO di Lamborghini:

«Questa Temerario Ad Personam è un omaggio alla Sardegna: potente come il suo mare, raffinata come i suoi paesaggi, unica come ogni angolo dell’isola. Dimostra che con il programma di personalizzazione ogni Lamborghini può diventare irripetibile.»

Il giorno dopo: il primo test drive mondiale

Il 1° agosto 2025, subito dopo la presentazione, Lamborghini ha organizzato il primo test drive al mondo con la Temerario nel cuore di Porto Cervo. La vettura è stata guidata per circa 30 minuti da un imprenditore romano partendo dall’iconica piazzetta di Porto Cervo, sede della Lamborghini Lounge, il salotto estivo affacciato sul porto. Un’occasione esclusiva per vivere in anteprima la potenza e l’eleganza della supercar su strade costiere da sogno. Non sono stati pubblicati ulteriori dettagli sul percorso o sui commenti del driver, ma l’evento è confermato ufficialmente dagli organizzatori della Lounge.

Lamborghini Lounge Porto Cervo: cuore pulsante dell’esperienza

Situata in Via Porto Vecchio, la Lamborghini Lounge è un punto d’incontro esclusivo tra il lusso e l’esperienza automotive. Nato come lounge chic sul porto, offre non solo esposizione ma anche opportunità di test drive esclusivi, uno showroom sensoriale di design, profumi, musica e lifestyle firmati Lamborghini, aperto fino al 10 settembre 2025.

Emozione, esclusività e bellezza senza compromessi

L’evento al Twiga e il test drive al mattino seguente non sono stati solo una presentazione automobilistica, ma una vera e propria dichiarazione di brand, immersa nella bellezza naturale della Sardegna. La Temerario “Porto Cervo” interpreta potenza e lusso su misura, mentre la Lounge e l’esperienza di guida anteprima confermano il ruolo della Costa Smeralda come teatro perfetto per eventi di portata internazionale.

E noi di Sardegna in Blog abbiamo visto tutto da vicino. C’eravamo, e ve lo raccontiamo con passione.