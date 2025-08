Aumento Irpef, ecco la regione maggiormente colpita | Stipendi tagliati per chi abita qui: li chiamano gli “sfigati d’Italia”

Brutte notizie per una regione della nostra nazione. Da adesso l’Irpef raggiungerà una soglia mai vista prima.

Come ben sappiamo, l’Irpef è l’imposta sul reddito delle persone fisiche, ossia quella trattenuta mensile che vediamo sulla busta paga o in pensione. In queste ore, i cittadini della nostra nazione hanno ricevuto una terribile notizia: in una regione questa tassa raggiungerà una cifra mai vista prima.

Ma ecco nel dettaglio cosa sta accadendo in questi giorni e perché qualcuno avrebbe ribattezzato le persone che abitano in questa regione come i più ‘sfigati d’Italia’.

Inutile dire che l’Irpef è una delle tasse più odiate e pesanti d’Italia. Come se non bastasse, ad essa si sommano anche le addizionali regionali e comunali, le quali possono mettere in ginocchio centinaia e centinaia di famiglie. Purtroppo, come ben sappiamo, al fine non c’è mai peggio e in queste ore è arrivato un nuovo scossone nella nostra nazione.

Si tratterebbe infatti di una revisione che ha fatto tremare migliaia e migliaia di persone. Ma eccotela spiegata nel dettaglio nel seguente articolo.

La novità Irpef di cui tutti quanti stanno parlando

Da adesso in poi, chi appartiene al cosiddetto ‘ceto medio’ farà bene a tremare.. Questo perché chi guadagna meno di 15mila euro all’anno, per ora, resta con l’aliquota all’1.62% e nessun aumento è previsto nemmeno per chi supera i 50 mila euro (con un aliquota del 3.3%). Al contrario però, chiunque non appartiene a queste due soglie, vedrà le cose cambiare radicalmente. La vera stangata, infatti, è in arrivo per tutta quella fascia di persone che ha uno stipendio compreso tra i 15mila e i 28mila euro, dove l’aliquota salirà dal 2.13% al 2.68% (circa 33 euro annui).

Ma non è finita qua! Perché chi appartiene ad un’altra soglia ancora, dovrà pagare una cifra da capogiro in fondo all’anno.

La fascia di persone che ci rimetterà ancora di più

Ebbene sì, tutti coloro che guadagnano tra i 28mila e i 50mila euro, vedranno passare l’aliquota dal 2.75% al 3.31%. Ciò significa che, in fondo all’anno, avranno una perdita di circa 106 euro. E dove si farà sentire maggiormente questo aumento? Secondo gli esperti e Metalmeccanicinews.it, in Piemonte. In merito a questa triste notizia, il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha deciso di puntare il dito contro le scelte del Governo. A detta dell’uomo, infatti, questo aumento sarebbe una conseguenza della riforma del Governo Meloni che ha accorpato gli scaglioni più bassi (facendo perdere però 150 milioni di euro al Piemonte).

Insomma, i poveri piemontesi dovranno pagare una somma da capogiro e continueranno ad essere etichettati da molti come i veri ‘sfigati d’Italia’.