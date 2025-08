“Amadeus al posto di Bisciglia”: Temptation Island, bomba dopo la chiusura | Fino all’anno scorso sembrava impossibile

L’impatto di Amadeus sul Canale Nove non è stato dei migliori. Non a caso si vocifera di un approdo dello showman sulle reti Mediaset o in RAI

La stagione televisiva 2024-2025 è da archiviare come tra le peggiori della carriera, peraltro nel complesso più che soddisfacente, di Amadeus. Il salto nel buio dello showman romagnolo non è stato premiato dagli ascolti né tanto meno dalla critica.

Poco più di un anno fa il noto conduttore decise a sorpresa di lasciare la RAI per accettare la proposta, intrigante ma ricca di incognite, del Canale Nove di proprietà del gruppo Discovery. Una scelta che alla prova dei fatti si è rivelata fallimentare.

I dati di ascolto sono stati inequivocabili: tutti i programmi condotti da Amadeus sono stati travolti da quelli della RAI in onda alla stessa ora. La TV di Stato è andata addirittura in crescendo grazie soprattutto allo strepitoso successo ottenuto da Stefano De Martino, il suo giovane erede.

Ascolti deludenti, aspettative non soddisfatte, il richiamo di “casa”. Il primo anno di Amadeus al Nove non è andato dunque come previsto, anzi: l’operazione di fare migrare i telespettatori del servizio pubblico sul canale targato Discovery è fallita da ogni punto di vista.

Amadeus, un flop da tutti i punti di vista

I dati di ascolto dei programmi condotti dall’ex deus ex machina di Sanremo, come accennato in precedenza, non lasciano grandi margini di interpretazione: chiusura anticipata per “Chissà chi è”, share basso per “Like a Star”, idem per il nuovo format “The Cage – Prendi e scappa”. Un po’ meglio il ritorno de “La Corrida”, ma la svolta desiderata non è arrivata.

Le qualità e lo spessore di Amadeus sono fuori discussione ma l’avventura al Nove non sta funzionando per diversi motivi, nonostante i clamorosi trionfi ottenuti negli anni passati su Rai Uno tra il Festival di Sanremo e il boom di “Affari tuoi“.

Disastro Amadeus, clamorosa svolta in arrivo

Discovery non sarebbe soddisfatta così come il conduttore, stando ai rumors che circolano in questi giorni. E attenzione alle voci clamorose, a partire dal possibile ritorno del conduttore in RAI o dalle voci che lo vorrebbero tra i volti nuovi delle reti Mediaset.

Sui social circola come ipotesi fantascientifica il passaggio dello showman romagnolo alla conduzione di ‘Temptation Island’ al posto di Filippo Bisciglia. Si tratta però di una semplice boutade, niente di più. Amadeus almeno nella prossima stagione resterà sul Canale Nove.