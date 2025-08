Culurgiones fatti in casa, con questa ricetta assapori la Sardegna | È l’ideale per un’estate fresca e saporita

Piatto tipico della cucina sarda ideale per un pasto gustoso e tradizionale. Prendi nota e preparali a casa tua.

In estate, la maggior parte delle persone ha più tempo libero da dedicare ai propri hobby e la voglia di cucinare qualcosa di nuovo o di tradizionale cresce sempre di più.

La cucina italiana è famosa in tutto il mondo per la sua varietà di piatti eseguiti con pochi e semplici ingredienti che, però, rappresentano il nostro Paese in modo completo.

Se vuoi cimentarti nel preparare un piatto tipico della cucina sarda, allora non puoi esimerti dal cucinare i Culurgiones. Che sia la tua prima volta o la tua centesima, prendi nota di questa ricetta e prova a realizzarla.

Si tratta di un tipo di pasta ripieno tipico della Sardegna, molto amato sia dai locali che dai turisti (italiani e stranieri) che vanno in vacanza su una delle due isole maggiori d’Italia.

Preparazione dei Culurgiones

Essendo un tipo di pasta ripieno potresti pensare che cucinarlo da zero, partendo dalla preparazione dell’impasto, sia piuttosto complicato. Invece non è affatto così, perché seguendo i passaggi alla lettera e comprando i giusti ingredienti potrai cucinare un piatto delizioso. Gli ingredienti che ti servono non sono tanti e si possono trovare a pochi euro sugli scaffali di ogni supermercato.

Come illustra il sito quattrocalici.it, la prima cosa da fare è preparare l’impasto dei Culurgiones. In una ciotola metti 300 grammi di farina di grano duro e un cucchiaino di sale aggiungendo gradualmente dell’acqua tiepida. Mescola per ottenere un impasto liscio ed elastico e copri la ciotola con un canovaccio umido per circa mezz’ora.

Il condimento perfetto

Adesso devi dedicarti al ripieno dei Culurgiones. Lessa 400 grammi di patate e scolale quando diventano morbide. Pelale e schiacciale per poi aggiungervi 150 grammi di pecorino sardo grattugiato, due spicchi d’aglio tritati, un cucchiaio di prezzemolo tritato, un cucchiaio di menta tritata e sale quanto basta.

Mescola bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto compatto e riprendi in mano l’impasto dei Culurgiones che hai lasciato riposare per circa 30 minuti. Stendilo su una superficie infarinata e forma dei cerchi di circa 10 centimetri di diametro. Al centro metti un cucchiaino di ripieno e chiudi la pasta a metà formando una mezza luna. Premi bene i bordi per evitare che i Culurgiones si aprano durante la cottura. Cuocili per circa 5 minuti e scolali delicatamente condendoli con il sugo, il burro fuso e il formaggio grattugiato o semplicemente con un filo d’olio extra vergine d’oliva.