Banca, allarme rosso per chi ha l’App sullo smartphone | Conti correnti in pericolo: li stanno svuotando uno ad uno

Scatta l’allarme per chi accede al proprio conto bancario attraverso l’App dell’istituto di credito di competenza. I risparmi sono a rischio

Una notizia importante per tutti coloro che gestiscono le proprie finanze tramite App di mobile banking: presto molte persone non potranno più accedere ai loro conti o effettuare operazioni dal proprio smartphone.

L’allarme è scattato già da tempo ma ora ha assunto contorni molto più precisi e concreti. Il rischio di perdere i propri soldi è del resto da sempre uno degli incubi più ricorrenti di milioni di risparmiatori.

Un timore alimentato dall’aumento spropositato delle truffe online che da qualche anno minano seriamente la sicurezza di parecchi risparmiatori, soprattutto i più anziani che sono per ovvie ragioni i più esposti al raggiro.

In questo caso però si parla di rischio concreto di non poter accedere al conto corrente non a causa di gravi azioni criminali, ma della datazione di alcuni smartphone. Taluni dispositivi infatti non sono in grado di supportare alcuni aggiornamenti.

Banche, la paura è giustificata: i conti sono a rischio

Questo scenario non è solo un’ipotesi, ma una realtà imminente che sta già coinvolgendo migliaia di utenti. Le banche per proteggere i dati sensibili dei propri clienti e per rispettare le normative vigenti sulla sicurezza informatica, aggiornano costantemente le loro app. Questi aggiornamenti però sono spesso compatibili solo con i sistemi operativi più recenti (come le ultime versioni di iOS e Android) e di conseguenza richiedono hardware sufficientemente potente.

Gli smartphone che non ricevono più aggiornamenti di sicurezza dai produttori (come Apple e Google) diventano vulnerabili a virus, malware e attacchi informatici. Le banche per evitare che i conti dei loro clienti vengano compromessi, sono costrette a prendere una decisione drastica: far cessare il funzionamento delle app su questi dispositivi obsoleti. Ciò significa che anche se l’app di mobile banking è già installata potrebbe non avviarsi o non permettere l’accesso.

Mobile banking sì o no, ecco il dilemma dei correntisti

Il sistema operativo obsoleto non è più in grado di garantire un ambiente sicuro per le transazioni, e per la banca il rischio è semplicemente troppo alto. Questa situazione crea un “dilemma digitale” per molti utenti che si trovano costretti a scegliere tra l’acquisto di un nuovo smartphone o il ritorno all’utilizzo dei canali bancari tradizionali come il sito web o in extremis gli sportelli fisici.

La soluzione più ovvia per chi si trova in questa situazione è verificare la compatibilità della propria app di banking con il sistema operativo del proprio smartphone e, se necessario, considerare l’aggiornamento del dispositivo. È un passo necessario per non rimanere esclusi dai servizi digitali e per garantire la massima sicurezza al proprio conto corrente.