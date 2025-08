Ti piace cantare in auto? Bene, da oggi non puoi più farlo | È scattata la tolleranza zero: già emesse le prime multe

Cantare in auto non è più possibile - Depositphotos - Sardegnainblog.it

Sembra assurdo ma è tutto vero: cantare a squarciagola nella propria auto non è più possibile. Il Codice della Strada prevede multe salate

Per molti cantare a squarciagola mentre si guida è un piacere innocuo, a volte anche uno sfogo necessario a far evaporare la tensione accumulata nel corso di una dura giornata di lavoro. Oppure è un modo per scaricare lo stress o semplicemente per godersi un po’ di musica.

Ma in realtà questo hobby può nascondere un rischio inaspettato, quello di incorrere in una multa e in una sanzione pecuniaria. Sembra assurdo, per non dire inverosimile, ma è tutto tristemente vero.

Sebbene non esista una norma specifica del Codice della Strada che sanzioni chi si esibisce in una prova di canto all’interno della propria automobile, coloro che eccedono con il volume della propria voce possono essere multati per schiamazzi e disturbo della quiete pubblica.

Questo aspetto poco conosciuto della legge sottolinea la complessità delle normative e del regolamento stradale e il loro relativo impatto sulla vita di tutti i giorni. E dimostra come alla stragrande maggioranza dei cittadini certi cavilli normativi siano del tutto estranei.

Cantare in auto? Meglio lasciar perdere

Mettersi al volante della propria auto non esonera dai doveri civici tra cui il rispetto della quiete pubblica, specialmente in aree urbane, zone residenziali o nelle ore notturne. Il confine tra una passione innocente e un’infrazione è in tal senso particolarmente sottile. Un conto è canticchiare a bassa voce seguendo la radio, un altro è urlare a squarciagola con i finestrini aperti, disturbando i passanti o i residenti.

Le forze dell’ordine come la Polizia locale agiscono in base ad eventuali, specifiche e reiterate segnalazioni di disturbo. La sanzione non scatta per l’atto di cantare in sé, ma per la conseguenza del rumore eccessivo che ne deriva.

Quanto cosa cantare a squarciagola in macchina? Ecco la verità

Le multe per schiamazzi e disturbo della quiete pubblica non hanno una “tariffa fissa” come per un’infrazione stradale standard (es. eccesso di velocità). L’importo della sanzione dipende infatti dai singoli regolamenti comunali che possono variare notevolmente da una città all’altra. Questo significa che ciò che è tollerato in un piccolo centro abitato potrebbe non esserlo in una grande metropoli.

Oltre al rischio di una sanzione per schiamazzi, cantare in auto, soprattutto se con eccessiva enfasi, può rappresentare un ulteriore pericolo: la distrazione alla guida. Se la concentrazione del conducente viene meno aumenta notevolmente il rischio di incidenti. Distogliere l’attenzione dalla strada per un’interpretazione particolarmente sentita, può avere conseguenze fatali.