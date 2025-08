In Italia non ci sono spiagge più bella di questa | La Sardegna ormai è superata: ecco in che regione si trova

Pensi che la spiaggia più bella d’Italia si trova in Sardegna? Ti sbagli di grosso.. La regione che vince a mani basse è proprio questa!

Come ben sappiamo, il Bel Paese è in grado di lasciarci ogni volta senza parole, con i suoi paesaggi mozzafiato e le diverse tradizioni millenarie. Se anche tu sei abituato a pensare che la Sardegna sia la regione con le spiagge più belle, forse ti sei sempre sbagliato. Questo perché, secondo una recente classifica degli esperti, a primeggiare sarebbero altri angoli di paradiso.

Ma ecco dunque nel dettaglio dove si trova la spiaggia più bella d’Italia e perché dovresti immediatamente prenotarti una vacanza in questa regione.

Ormai si sa, la vacanza preferita degli italiani quando fuori le temperature raggiungono le stelle, è sicuramente quella al mare. Se anche tu dopo mesi di routine e di lavoro, hai il desiderio di mollare tutto e correre in un angolo di paradiso, c’è però un dettaglio di cui dovresti essere a conoscenza: la migliore spiaggia non si trova in Sardegna.

Inutile dire che la classifica divenuta virale in queste ore in rete, ha acceso un dibattito mediatico senza precedenti. Ma ecco dunque dove dovresti andare per trovare la spiaggia più bella secondo gli esperti.

Dove non ti sembrerà neanche di essere in Italia

In queste ultime settimane, il portale Travel365 ha deciso di mettere finalmente un punto a questo dilemma estivo e coinvolgere la propria community in una maxi indagine. Il risultato è stato a dir poco sorprendente e oltre 300.000 appassionati di mare hanno indicato la loro spiaggia preferita in Italia. A ciascuno di essi è stato chiesto di indicare cinque location amate, in cui le acque cristalline danno addirittura l’impressione di non essere neanche in Italia.

Quello che ne è venuto fuori è una vera e propria mappa del tesoro, ideale per chi vorrebbe staccare un po’ dalla città e godersi finalmente del meritato riposo.

Le cinque migliori spiagge secondo le persone

Se finora siamo sempre stati abituati a pensare che il primato spettasse alla Sardegna, questa volta il parere delle persone è stato un altro. Certo, spiagge come La Pelosa, Cala Luna, Su Giudeu e Porto Giunco continuano a lasciare a bocca aperta le persone, ma la regina assoluta a quanto pare non si troverebbe lì. Piuttosto, secondo gli italiani, la top tre delle spiagge della nostra nazione sarebbe: Cala Goloritzè (in Sardegna), Cala Mariolu (in Sardegna) e, al primissimo posto, la Spiaggia dei Conigli (in Sicilia).

Insomma, sembrerebbe proprio che il più bell’angolo di paradiso d’Italia si trova in Sicilia e non in Sardegna. E tu te lo saresti mai aspettato?