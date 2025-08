360€ all’anno: Ultim’ora, il prezzo del canone schizza alle stelle | Per vedere la TV dovremo svenarci

Bruttissime notizie per le persone. Da adesso il canone schizza alle stelle e la cifra da capogiro ha fatto discutere il mondo intero.

Ormai si sa, il Canone Rai è la tassa più odiata dagli italiani e sono in diversi a non comprenderne ancora l’utilità. Tuttavia, al fine non c’è mai peggio e questa volta lo Stato si è veramente superato.. Parliamo infatti di una tassa che supera i 300 euro l’anno e che ha messo in ginocchio milioni e milioni di famiglie.

Ma di cosa si tratta? E perché la tassa per accendere la TV ha raggiunto una cifra simile? Adesso te lo spieghiamo noi.

Come ben sappiamo, tutte le persone che posseggono una televisione dentro casa sono tenute a pagare l’odiatissimo Canone Rai. Si tratta infatti di una vera e propria tassa per guardare la TV, che per anni è stata oggetto di dibattito e disaccordo nella nostra nazione. Ma cosa accadrebbe se ti dicessimo che il prezzo del canone è schizzato alle stelle ed ha persino raggiunto i 360 euro l’anno?

La notizia ha sconvolto il mondo intero e se pensi che si tratti di una bufala, forse dovresti continuare a leggere questo articolo.

Quando la televisione diventa un ‘lusso per pochi’

Da quando esistono radio e televisione, milioni di famiglie in Europa si trovano puntualmente a fare i conti con il famigerato canone. In Italia, l’abbonamento obbligatorio vide la luce nel 1938 e fu introdotto dal Governo Fascista di Benito Mussolini. Proprio come adesso, anche in quegli anni bastava possedere un apparecchio per essere costretti a pagare. All’epoca la cifra era di solamente 8 lire, mentre adesso siamo arrivati a circa 90 euro l’anno.

Se però in Italia il Canone Rai è detestato da tutti quanti, in Svizzera è diventato un vero e proprio incubo. Ma ecco perché.

Quando costa il canone in Svizzera

Come riportato da La Stampa, un recente referendum svizzero ha lasciato a bocca aperta gli europei. Il motivo? Beh, i cittadini di questo Stato sono quelli che, ogni anno, devono pagare il canone radio-TV più caro al mondo. La tassa è infatti di circa 360 euro all’anno per famiglia e, inutile dirlo, questa somma di denaro ha lasciato incredulo il mondo intero. Anche la Norvegia non se la cava bene, visto che segue la Svizzera con i suoi 315 euro l’anno. Infine, in terza posizione troviamo invece la Danimarca con oltre 300 euro di spese.

Insomma, la prossima volta che penserai di detestare il Canone Rai, ricordati sempre di questi Stati europei molto più sfortunati di noi!