Vacanze, fai attenzione alle foto sul sito | Se non corrispondono alla realtà hai svoltato: ti rimborsano tutto e ti danno anche un extra

Se l’apparenza delle tue vacanze da sogno ti ha ingannato, niente paura. Puoi avere il rimborso più un extra.

La stagione estiva è il periodo più movimentato dell’anno, durante il quale flotte di turisti invadono le nostre città e gruppi italiani girano per i continenti del mondo.

Insomma, in estate ci spostiamo tutti ma prima di farlo passiamo ore, giorni e settimane ad organizzare la nostra vacanza.

Che sia a un’ora di macchina o a 10 ore di volo, l’organizzazione della vacanza richiede sempre molta attenzione e dedicazione.

La pratica più comune è quella di appoggiarsi ad un’agenzia di viaggi esperta nell’organizzare tour in giro per il mondo. Tuttavia, non sempre le foto che vengono mostrate rispecchiano la verità del luogo che stai per visitare.

Foto ingannatrici

Navigando in rete, per organizzarti le vacanze o solo per sognare di poter andare in un dato posto, puoi vedere moltissime foto spettacolari di località paradisiache. Nelle immagini si vedono spiagge bianchissime, mare cristallino e casette perfette per trascorrere la tua vacanza ideale. Tuttavia, alcune volte le foto mostrate dai siti organizzativi sono degli specchietti per le allodole.

Potrebbe non capitarti mai nella vita, ma non è da escludere che l’agenzia dove hai prenotato il tuo viaggio ti mostri panorami mozzafiato che poi, però, ti infrangono i sogni non appena arrivi a destinazione. Potresti rimanere di sasso non per la bellezza del luogo, ma per la delusione di quello che ti ritrovi davanti agli occhi.

Non tutti i mali vengono per nuocere

Non appena arrivi a destinazione e non è quella che ti avevano promesso, ovviamente il primo sentimento è la rabbia (seguito da tristezza e incredulità). Tuttavia, non ti abbattere troppo e, come avrai sicuramente detto anche tu almeno una volta nella tua vita, non tutti i mali vengono per nuocere. Infatti se ti ritrovi a trascorrere le tue vacanze in un posto del tutto differente da quello promesso, puoi essere rimborsato fino all’ultimo centesimo con anche qualcosa di extra. Secondo quanto mostra un video social postato su Instagram da angelogrecoofficial, se la tua vacanza non corrisponde a quello che ti hanno promesso prima della partenza puoi essere risarcito. Nel dettaglio, le foto e le descrizioni che l’agenzia fornisce ai diretti interessati fanno parte del contratto di viaggio.

Se queste non corrispondono alla realtà si tratta di un grave inadempimento contrattuale e puoi agire sia contro il tour operator che ha creato il pacchetto viaggio che contro l’agenzia di viaggi che te lo ha venduto. Puoi chiedere il danno patrimoniale, ovvero la risoluzione del contratto e il rimborso di tutte le spese fatte. Inoltre, hai anche il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, vale a dire darti una somma extra per consolarti della delusione provata per la tua vacanza rovinata.