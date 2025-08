Raccomandata, prima di aprirla leggi il codice | Se inizia col numero 6 comincia a pregare: sei nei guai fino al collo

Nel momento in cui riceviamo una raccomandata dobbiamo fare molta attenzione a ciò che può arrivare. Quelle con il numero 6 sono devastanti

Ricevere una raccomandata può generare spesso un misto di curiosità e ansia. Spesso non conoscendo il mittente serpeggia in noi il timore che possa trattarsi di comunicazioni a dir poco spiacevoli.

Decifrare l’origine di una raccomandata prima ancora di aprirla è comunque possibile grazie ad un codice numerico presente sull’avviso di giacenza. Questo codice fornisce sempre qualche indizio di vitale importanza.

In questo caso trattiamo le cosiddette ‘raccomandate market‘ che vengono spedite da grandi enti, aziende o istituzioni che gestiscono un elevato volume di comunicazioni. L’avviso di giacenza che si trova nella cassetta della posta quando il postino non riesce a consegnare direttamente, contiene una serie di cifre.

Le prime due o tre cifre di questo codice sono quelle che rivelano la natura del mittente e che devono farci eventualmente preoccupare. In particolare c’è un numero, il 6, che dobbiamo sperare di non vedere mai apparire sulla raccomandata.

Raccomandate, il 6 deve farci tremare

Ecco alcuni esempi dei codici più comuni e il loro significato: i codici 12, 13, 14, 15, 151, 152, 153 e 154 in genere indicano comunicazioni relative a Poste Italiane (es. carte, conti) o banche e assicurazioni. Potrebbe trattarsi anche di qualche rimborso.

Molto più allarmanti sono i codici 608, 609 e 668 spesso e volentieri collegati a comunicazioni dell’INPS o ad avvisi per bollette non pagate (luce, gas, telefono) o solleciti di pagamento. Altrettanto insidiosi sono i 612, 613, 614 e 615 che possono riguardare comunicazioni bancarie o assicurative (es. scadenza polizza, comunicazioni conto corrente).

Capire la provenienza di una raccomandata non è difficile

I codici 649, 669, 670 e 671 riguardano invece le comunicazioni da parte di enti come l’Agenzia delle Entrate, Equitalia (o Agenzia delle Entrate-Riscossione), multe stradali o bollo auto non pagato. Quelli però più temuti in assoluto sono i 670, 671 e 689, in quanto sono sempre associati a comunicazioni di carattere fiscale o legale, che possono comportare richieste di pagamento o avvisi importanti.

Un codice che inizia con il 6 e rientra nelle casistiche sopra citate può indicare una cartella esattoriale, un preavviso di fermo amministrativo o un pignoramento. Potrebbe trattarsi a volte di una multa stradale non pagata o non notificata correttamente in precedenza. Sebbene l’INPS utilizzi anche altri codici come ad esempio il 689 è spesso legato a richieste di chiarimenti reddituali o conguagli che possono implicare restituzioni. Ricevere una raccomandata con questi codici non deve generare panico, ma richiede attenzione.