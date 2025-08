INPS, dopo Ferragosto arriva un regalo | Accredito a sorpresa da 500€: il 18 agosto controlla il tuo conto

Giunge una buona notizia per milioni di cittadini. Ad agosto dall’INPS verranno erogati 500 euro direttamente sul conto dei destinatari

È appena iniziato il mese di agosto, quello che la stragrande maggioranza dei cittadini dedica alle vacanze estive. Il periodo più vacanziero dell’anno coincide anche con il calendario dei pagamenti dell’INPS, atteso da milioni di cittadini.

L’Istituto di Previdenza Sociale infatti proprio in piena estate, quasi sempre a ridosso di o subito dopo Ferragosto, dà il via a una serie di pagamenti legati ad alcune fondamentali prestazioni sociali e previdenziali.

Si tratta di cifre di un certo interesse di cui beneficiano determinate categorie di persone, in genere le persone meno abbienti, quelle meno garantite come ad esempio tutti i disoccupati in cerca di un lavoro.

Come avviene ormai di consueto questo calendario di pagamenti INPS segue un ordine prestabilito, seppur con leggere variazioni a seconda della tipologia di prestazione e delle eventuali festività. Per agosto 2025 le date principali da segnare in rosso sul calendario riguardano proprio le nuove misure di sostegno al reddito.

L’INPS fa felici milioni di persone, ecco come

L’Assegno di Inclusione (ADI) che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza per le famiglie più fragili con specifici requisiti, vedrà i suoi pagamenti di agosto cadere in date differenti a seconda che si tratti del primo accredito o dei rinnovi successivi. Per coloro che hanno presentato domanda nel mese di luglio 2025 e la cui richiesta è stata accolta, il primo accredito avverrà a partire da venerdì 15 agosto 2025.

È importante ricordare in proposito che la data precisa può variare leggermente in base all’effettiva lavorazione delle pratiche e alla disponibilità delle somme. Per tutti i nuclei familiari che già beneficiano dell’Assegno di Inclusione e che hanno ricevuto accrediti nei mesi precedenti il pagamento di agosto è previsto a partire da martedì 27 agosto.

In arrivo 500 euro a metà agosto: tutti i dettagli

L’altra misura introdotta per favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro attraverso percorsi formativi e orientamento è il cosiddetto Supporto per la Formazione e il Lavoro. I beneficiari che hanno visto accolta la propria domanda di SFL e che hanno iniziato i percorsi di attivazione previsti entro luglio 2025 riceveranno il primo accredito del Supporto per la Formazione e il Lavoro da 500 euro a partire da venerdì 15 agosto.

Per i percettori di SFL che sono in regola con gli impegni del patto di servizio personalizzato e hanno già ricevuto le mensilità precedenti, l’accredito di agosto sarà erogato a partire da martedì 27 agosto 2025.