Fregola sarda ai frutti di mare, in estate non c’è piatto migliore | Ecco la ricetta originale: un orgasmo per il palato

Una delle ricette più amate in Sardegna e maggiormente diffuse in estate: questo piatto è perfetto anche in spiaggia. Ecco come preparalo.

L’estate è la stagione in cui si prediligono piatti freschi e gustosi, che possono anche essere portati in spiaggia senza perdere il loro sapore naturale.

La Sardegna è nota per aver dato vita ad un tipo di pasta che si presta perfettamente per questo tipo di preparazioni: la fregola, infatti, è simile al couscous ed è composta da piccole palline di semola di grano duro, tostate e di forma irregolare.

Essa può essere preparata in mille modi diversi: come un risotto, una pasta, una base per zuppe o un’insalata estiva, e il piatto a base di frutti di mare resta uno dei più apprezzati dell’isola.

Di seguito illustriamo la ricetta della fregola sarda ai frutti di mare, un piatto perfetto per l’estate che, dopo il primo morso, crea una vera e propria dipendenza.

Fregola, la pasta simbolo della Sardegna

Dal latino “ferculum”, che significa briciola o frammento, la fregola sarda è una pasta tipica della zona che si ottiene bagnando la semola con acqua e poi strofinandola con le mani in un movimento circolare, creando le palline che vengono poi tostate in forno per conferire loro colore e sapore caratteristici. Rugosa e porosa, ideale per assorbire i sapori dei condimenti, è un prodotto versatile e gustoso, molto apprezzato per il suo sapore unico.

Oltre ad essere utilizzata per eventuali risotti o zuppe, viene anche impiegata per insalate estive, magari abbinata a verdure fresche e pesce. La fregola sarda ai frutti di mare è una delle ricette più apprezzate della zona e, chiunque l’abbia provata, giura di non averne più potuto fare a meno.

La ricetta della fregola sarda ai frutti di mare

Per preparare questo piatto sono necessari:

360 grammi di fregola

800 grammi di gamberi

400 grammi di vongole

400 grammi di cozze

300 grammi di passata di pomodoro

3 calamari

2 spicchi di aglio

mezzo bicchiere di vino bianco

prezzemolo, olio e sale q.b.

Per la bisque di gamberi sono necessari:

2 litri di acqua

1 costa di sedano

1 carota

1 cipolla

testa e carapaci dei gamberi

Olio evo q.b

Si inizia pulendo tutti i frutti di mare, poi si procede preparando la bisque: si fa soffriggere un trito di carota, sedano e cipolla con un giro d’olio extravergine di oliva, e si aggiungono gli scarti dei gamberi lasciandoli tostare per qualche minuto, poi si copre con acqua fredda e si porta a bollore lasciando cuocere per circa un’ora. Al termine, si leva dal fuoco e si filtra tutto.

Intanto si mettono le vongole in una pentola con un giro di olio e, quando sono cotte, si tiene da parte il liquido. Si puliscono anche le cozze e si mettono in una pentola con olio, aglio e un ciuffo di prezzemolo: quando sono pronte si mettono da parte e si filtra il liquido di cottura unendolo a quello delle vongole. Si puliscono anche i calamari e, intanto, si mette la fregola a tostare in una padella antiaderente per cinque minuti, quindi si sfuma con vino bianco. Si aggiungono la passata di pomodoro e il liquido dei molluschi, poi si versa un mestolo di bisque e si cuoce aggiungendo, man mano, brodo caldo. A cottura ultimata si mescolano gamberi, calamari, cozze e vongole e si mescola. Si può servire con una spolverata di prezzemolo.