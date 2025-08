Guidare contromano diventa legale: patente immacolata e nessuna sanzione | Cds, automobilisti spaventati e sconvolti

Pensi che guidare contromano sia una follia? Da adesso la legge potrebbe permetterti quest’assurdo comportamento.

Hai sempre pensato anche tu che guidare contromano sia assolutamente contro la legge? Beh, preparati a rimanere senza parole. Questo perché non tutti i guidatori sono a conoscenza di una questione stradale talmente assurda da sembrare uno scherzo, ma che è approvata dal Codice della Strada.

Ecco dunque nel dettaglio di cosa si tratta e perché, senza saperlo, questo errore non ti costerà nessuna sanzione e la tua patente potrà rimanere immacolata.

Se viaggi molto in auto, saprai alla perfezione come comportarti correttamente dietro al volante e come le leggi del Cds siano di vitale importanza per non diventare un pericolo. Tuttavia, spesso e volentieri, ci sono alcuni regolamenti locali che non vengono minimamente presi in considerazione e di cui, gran parte delle volte, rimaniamo all’oscuro.

Anche per quanto riguarda la guida contromano, c’è una vecchia legge di cui dovresti essere a conoscenza e che potrebbe lasciarti decisamente senza parole!

Quando guidare contromano è ‘ammesso’ dalla legge

Come ben sappiamo, Paese in cui viaggiamo, nuove assurde leggi che possiamo incontrare! Per quanto riguarda gli Stati Uniti, ad esempio, esiste ancora una vecchia legge del Tennessee che obbligava le donne alla guida a farsi precedere da un uomo con una bandiera rossa. In Russia invece, l’auto sporca può costarti una multa salata, mentre in Costa Rica è consentito bere quando si è alla guida di un veicolo (purché non si superi lo 0,75% di tasso alcolemico).

Tuttavia, la legge più assurda che ha fatto drizzare le orecchie al mondo intero si trova proprio in Alabama. Ma ecco di cosa si tratta.

L’assurda regola prevista in Alabama

Come riportato da Blog.Macingo.com, in Alabama guidare contromano è legale. In questo stato americano, infatti, se dovesse venirti la malsana idea di imboccare l’autostrada nel verso opposto, potrai farlo senza rischiare la patente o sanzioni da capogiro. L’unico obbligo da rispettare? Avvisare gli altri automobilisti di star per commettere quest’assurda manovra. Per farlo ti basterà montare una luce nella parte anteriore del veicolo e il gioco sarà fatto. Inutile dire che questa regola è finita sulla bocca di tutti e, nonostante sia pienamente approvata dalle autorità, ancora oggi qualcuno fatica a crederci.

Insomma, se mai dovessi organizzare un bel viaggetto in Alabama e finire per sbagliare direzione in auto, sappi che sarai comunque perfettamente in regola!